Araç Sahiplerine Kara Haber: 'Akaryakıt Fiyatları O Tarihte Altüst Olacak'

Milyonlarca araç sahibini üzecek gelişme yaşandı. ABD'li dev banka JPMorgan, akaryakıt piyasasını altüst edecek tarihi açıkladı ve petrol fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu.

JPMorgan'ın hafta boyunca devam eden ve doların güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatlarını değerlendiren analistleri, Rusya'nın üretimde kesinti kararının fiyatları etkilemeye devam edeceğini belirtti. Diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenen piyasada, Brent Petrol fiyatlarının artacağı öngörüldü.

Banka, gelişmelerin bu şekilde devam etmesi durumunda Brent petrolünün Mayıs ayında 90 dolara civarında, Eylül'de ise 100 dolara yakın olabileceğini belirtti. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına büyük etki yapması bekleniyor, Türkiye'de sürekli yukarı yönlü seyreden akaryakıt fiyatlarının brent petrolünün artışıyla tavan yapabileceği endişesi taşınıyor.

Son günlerde petroldeki düşüş ivmesi, ABD ham petrol stoklarında artış beklentisi nedeniyle ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdi. Bu durum da akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara etki ediyor.