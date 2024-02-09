TAKAVCU’YU DUYGULANDIRAN ZİYARET IGC SONER TOROS BASIN MERKEZİNDE

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Soner Toros Basın Merkezi, eski Milli Eğitim Müdürü Halil Takavcu'yu ağırladı. Takavcu, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayarak, "Soner kardeşimizin ismini taşıyan bu merkez çok güzel olmuş, duygulanmamak elde değil" dedi.

IGC Soner Toros Basın Merkezi, Isparta'da gerçekleşen ziyaretlere bir yenisini daha ekledi. Eski Milli Eğitim Müdürü Halil Takavcu, Başkan Mustafa Baş'a yeni yerin hayırlı olması dileklerinde bulunmak üzere merkezi ziyaret etti.

Rahmetli Gazeteci Soner Toros'un yakın dostlarından olan Halil Takavcu, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı. Ziyarette, Duayen Gazeteci ve eski Cemiyet Başkanı Nasuh Özkan da hazır bulundu.

Takavcu, duygularını şu şekilde ifade etti: "Rahmetli Soner kardeşimiz çok sevdiğimiz değerli bir insandı. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun isminin bu merkezde yaşatılacak olması beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çok güzel bir mekan olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Isparta Basınının böylesine sıcak bir yuvaya kavuşmuş olmasından dolayı ben de çok sevindim, yeni yeriniz tekrardan hayırlı olsun."

Ayrıca, Takavcu'nun renkli kişiliği ve esprili özelliği, ziyaret sırasında Maksadımız Muhabbet olsun-3 kitabından hediye ederek, IGC Başkanı Mustafa Baş ve Duayen Gazeteci Nasuh Özkan'a imzaladı.

Ziyaretin sonunda SDÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Denizhan Ulusan, IGC Soner Toros Basın Merkezi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Baş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Mustafa Baş, Ulusan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.