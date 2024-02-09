DERİ OSB BAŞKANI MUSTAFA MARULCU, ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK VERECEK

Isparta'nın Türkiye 2. Ligi Futbol Ligi Kırmızı Grubu'nda mücadele eden Isparta 32 Spor, Deri Organize Sanayi Başkanı Mustafa Marulcu ve yönetiminden destek sözü aldı. Başkan Marulcu, pembe yeşilli takıma başarılar dileyerek, destek olacaklarını belirtti.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Deri Organize Sanayi Başkanı Mustafa Marulcu'yu ziyaret ederek kendisine isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Deri Organize Sanayi Başkanı Mustafa Marulcu, yaptığı açıklamada, "Isparta 32 Spor'a destek olmayı düşünüyorduk. Daha önce kendi aramızda yaptığımız toplantıda destek olmamız gerektiğini arkadaşlarımıza anlatmıştım. Isparta 32 Spor, bu şehrin büyük bir değeri ve markasıdır. Bizler de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ise Marulcu ve yönetimine teşekkür ederek, "Isparta 32 Spor, sadece bir futbol takımı değil, şehrimizin gururu ve temsilcisidir. Aldığımız desteklerle daha güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, futbol takımının Deri Organize Sanayi Başkanı Mustafa Marulcu ve yönetiminden aldığı destekle moral buldu.