BÜYÜK BAŞARI KOLEJİ, EĞİTİMİNE DEĞER KATAN HAYATİ İNANÇ'I AĞIRLADI

7 Şubat Çarşamba akşamı, Isparta'nın köklü eğitim kurumlarından Büyük Başarı Koleji, 37 yıldır istikrarlı bir çizgi ve güçlü kadrosuyla sunduğu eğitim hizmetine önemli bir katkı sağladı. Kolej, eğitimde değerlerin önemine vurgu yaparak bu kapsamda düzenlediği etkinlikle, Eğitimci-Yazar Hayati İNANÇ'ı konuk etti.Meydan AVM Gül Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Divan Edebiyatı'ndan örneklerle dopdolu bir akşama dönüştü. Eğitimci-Yazar Hayati İNANÇ'ın samimi şiirleri ve etkileyici muhabbetleri, katılımcıların gönüllerinde taht kurdu.Büyük Başarı Koleji yetkilileri, yapılan açıklamada, "Değerler eğitimi, sunduğumuz eğitim hizmetinin en önemli halkalarından biridir. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinlikle, Hayati İNANÇ hocamızın Divan Edebiyatı'ndan örneklerle dolu bir akşam yaşatmasını sağladık. Yoğun katılım gösteren halkımıza ve sevgili hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.Etkinliğe katılanlar, Hayati İNANÇ'ın edebi ve kültürel birikimiyle donattığı akşamdan memnuniyetlerini dile getirirken, Büyük Başarı Koleji'nin eğitime katkılarına vurgu yaptılar.