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Sürücüler Dikkat TÜVTÜRK'ten Yeni Karar!

TÜVTÜRK'ten flaş karar 'Artık bu kişiler araç muayenesi yaptırmayacak' Ek testten muaf olacak

Sürücüler Dikkat TÜVTÜRK'ten Yeni Karar!
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TÜVTÜRK'ten Yeni Düzenleme: Randevusuz Araç Muayeneleri Sona Erdi!
TÜVTÜRK, trafiğe kayıtlı araçların muayene süreçlerini düzenlemek üzere önemli bir karar aldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu değişiklikle birlikte randevusuz araç muayenelerine son verildi.
Araç sahipleri artık araç muayeneleri için TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden randevu almak zorundalar. Bu yeni uygulama ile randevusuz muayenelere son verilerek, muayene süreçleri daha düzenli bir şekilde planlanmaya çalışılıyor.
Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenip, uygun tarihlerde randevu alabilecekleri gün ve saatleri kontrol edebilirler. Yeni uygulama sayesinde istasyonlarda randevusuz araç muayeneleri yapılmayacak.
Bu değişiklikle birlikte aynı zamanda araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alacakları egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırarak bu belgeyi muayene sırasında ibraz ederek ek bir testten muaf tutulabilecekler.
TÜVTÜRK'ün bu yeni düzenlemesi ile araç sahiplerinin muayene süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların azalması ve muayene işlemlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Bu uygulama, gelecekte trafik güvenliği ve çevre koruma açısından daha etkili düzenlemelere öncülük edebilir.
Araç sahipleri belirlenen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilir ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliği ile çevre dostu olmasını sağlayabilirler.
 
 
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