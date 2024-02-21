Bankakar Arası Rekabet İyice Kızıştı!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor

21 Şubat 2024 tarihinde yapılan emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zam ve en düşük aylığın 10.000 TL'ye yükseltilmesi, emekli maaş promosyonlarına da yansıdı. Kamu ve özel bankalar arasında belirginleşen farklarla birlikte, emeklilere yönelik promosyonlar güncellendi.

3 yıl taahhüt süresi dolan ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak belirlenen promosyon ücretlerinden faydalanabiliyorlar. Bu süre zarfında promosyonlar daha önceki döneme göre artış gösterdi.

İşte bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları:

Türkiye Finans: Emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlar, 5.000 TL'ye varan banka promosyonu ve ek ödüllerden faydalanabilirler. İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşını alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Akbank: Emekli maaşını Akbank’a taşıyanlar 10.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödüllerden faydalanabiliyorlar. ING Bank: SGK emekli maaşını ING’e taşıyanlar, 10.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek ödüller alabiliyorlar. Yapı Kredi: SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. DenizBank: Emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ve özel ayrıcalıklar sunuyor. Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödüller sunuluyor. Fibabanka: 10.000 TL maaş alan emeklilere 7.500 TL promosyon verilecek. QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor. Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.

Bu bankaların yanı sıra Şekerbank, Kuveyt Türk, Albaraka gibi bankalar da emeklilere çeşitli promosyon ve özel avantajlar sunmaktadır. Emekliler, maaşlarını taşıyarak bu kampanyalardan faydalanabilirler.