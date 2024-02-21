Sürücüler Çılgına Döndü

İstanbul Esenler'de yaşanan fahri trafik müfettişi krizi, sürücülerin her gün yeni bir trafik cezası ile karşılaşmasına neden oluyor. Sürücüler, aynı anda alınan 6 trafik cezası karşısında isyan ederken, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz'den önemli bir uyarı geldi. Güleçyüz, sürücülere bu tür cezalara itiraz etmelerini ve ödememelerini tavsiye etti.İstanbul Esenler'de haftalardır devam eden ceza krizi, sürücüler arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Art arda gelen trafik cezalarına maruz kalan sürücüler, aynı gün içinde 6 farklı ceza almaları karşısında şaşkınlık yaşadılar. Bu duruma tepki gösteren sürücüler, araçlarını çekerek eylemler yapmaya başladılar.Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür cezalara itiraz edin, ödemeyin." diyerek sürücüleri bilinçli bir şekilde haklarını aramaya çağırdı. Güleçyüz, mağdurların bu tür cezaların kabul edilemez olduğunu düşündüğünü belirtti.İstanbul'da yaklaşık 5 bin fahri trafik müfettişi bulunurken, uzmanlar bu kişilerin ceza başına herhangi bir ücret almadıklarını vurguluyor. Sürücüler, alınan trafik cezalarına karşı haklarını savunmak için itiraz haklarını kullanabilirler.