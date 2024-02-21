Sürücüler Dikkat! O Trafik Cezalarında İptal İmkanı

Radar Cezalarında Yüzde 2 Hata Payıyla İptal İmkanı

Trafikte hız sınırını aşan araçlara kesilen radar cezalarında mahkeme kararıyla önemli bir değişiklik yaşandı. Menemen Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karara göre, hız tespit cihazlarında yüzde 2 hata payı kabul edilebilir olarak görüldü. Bu kararın ardından, belirli şartları sağlayan sürücülerin cezaları iptal edilebilecek.

İtiraz Hakkı: Sürücüler, aldıkları radar cezalarına karşı mahkemeye başvurarak itirazda bulunabilirler. Yüzde 2 Hata Payı: Mahkeme, radar cihazlarının yüzde 2 hata payına sahip olabileceğini kabul etti. Bu, sürücülerin cezalarını hukuki olarak iptal ettirebilecekleri anlamına geliyor. Mahkeme Kararının Emsal Nitelikte Olması: İzmir'deki avukatın aldığı bu karar, tüm trafik cezaları için örnek teşkil edecek nitelikte. Diğer sürücüler de benzer durumlarda mahkemeye başvurarak haklarını arayabilecekler.

Bu karar, sürücülerin radar cezalarına karşı daha etkin bir şekilde hukuki mücadele verebilmelerine olanak tanıyarak önemli bir rahatlama sağlayabilir.