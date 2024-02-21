Emekli Bayram İkramiyeleri Kaç TL Oldu?

Emekli Bayram İkramiyeleri 3 Bin TL Olacak: İşte Ödeme Tarihi

Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle emekliye bayram ikramiyesi yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL olarak belirlendi. Emeklilerin bu ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, ekonomist Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre 25-29 Mart haftası olarak öne çıkıyor.

31 Mart seçimleri öncesinde emeklilere yapılacak düzenleme ve ikramiye ödemelerinin erkene alınması, emeklilerin eline toplu bir miktarın geçmesine neden olacak. Bu durum, seçimler öncesinde emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlayabilir.