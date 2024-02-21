Milyonlarca Ev Sahibine 4 Ayrı Cezai Uygulama Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıplarını önlemek ve kira vergilerini tam olarak tahsil etmek amacıyla teknolojik imkanları kullanarak denetimlerini arttırıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, tapu kaydı olmadan ikamet eden vatandaşlar tespit edilmiş ve bu evlerin vergi durumları araştırılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre, yaklaşık 1.4 milyon evin vergisi ödenmemiştir.

Vergi Ödenmeyen Evlerin Tespiti: Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu kayıtları ve nüfus verilerini karşılaştırarak vergi ödenmeyen evleri tespit etti. İkamet Edenlerin Vergi Durumları: Tespit edilen evlere gidilerek, ikamet edenlerin durumu araştırılıyor. Özellikle çocukları veya ebeveynleri gibi vergiden muaf durumda olanlar sorgulanıyor. Kira Bedeli Tespiti: Eğer evde vergiden muaf olmayan kişiler yaşıyorsa, kira bedeli sorgulanarak ne kadarlık bir vergi kaybının olduğu belirleniyor. Cezai İşlemler: Vergi ödenmeyenler, ödenmeyen vergi miktarı ve bir misli vergi ziyaı cezası ile karşılaşıyor. Ayrıca 2023 gelirini beyan etmeyen ev sahipleri 21 bin liralık kira vergisi istisnasını kaybedebilir.

Bu cezalarla birlikte milyonlarca ev sahibinin vergi ödeme zorunluluğu artırılırken, vergi kayıplarının önüne geçilmeye çalışılıyor.