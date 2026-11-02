Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 102'nci yıl dönümünde memleketi Isparta'da bir kez daha hatırlanıyor. İslamköy'den çıkarak Türkiye'nin en önemli siyasi isimlerinden biri haline gelen Demirel, devlet ve siyaset hayatındaki izleriyle anılıyor.

Türk siyasi tarihine damga vuran isimlerden, Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğumunun üzerinden 102 yıl geçti. 1 Kasım 1924 tarihinde Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de dünyaya gelen Demirel, bugün doğum yıl dönümü dolayısıyla anılıyor.

Isparta'nın yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olan Süleyman Demirel, siyasi kariyeri boyunca üstlendiği görevler ve Türkiye'nin yakın tarihindeki etkisiyle hafızalardaki yerini koruyor.

İslamköy'den Cumhurbaşkanlığı makamına uzanan hayat

Siyasi hayatına mühendislik ve bürokrasi alanındaki çalışmalarıyla başlayan Süleyman Demirel, 1965 yılında ilk kez başbakanlık görevini üstlendi. Farklı dönemlerde toplam 7 kez başbakanlık yapan Demirel, 1993 yılında Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.

1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Demirel, uzun siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dönemindeki çalışmaları ve özellikle baraj projelerine verdiği önem nedeniyle kamuoyunda "Barajlar Kralı" olarak tanınan Demirel, Türkiye'nin kalkınma tarihinde de önemli bir isim olarak öne çıktı.

Son yolculuğuna İslamköy'de uğurlandı

17 Haziran 2015 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Demirel'in kabri, doğduğu İslamköy'de, Çalca Tepe'de bulunan anıt mezarda yer alıyor.

Doğduğu topraklara defnedilen Demirel, aradan geçen yıllara rağmen Isparta'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin başında geliyor.

SDÜ'den Süleyman Demirel'e özel program

Süleyman Demirel Üniversitesi de kurucusu olan 9'uncu Cumhurbaşkanı'nın 102'nci doğum yıl dönümü dolayısıyla özel bir yayın hazırladı.

"Suya Adanmış Bir Ömür: Süleyman Demirel" adıyla hazırlanan radyo programının, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da Radyo SDÜ'de yayımlanması planlandı.

Isparta'nın İslamköy'ünde başlayan yaşamını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına kadar taşıyan Süleyman Demirel, doğumunun 102'nci yılında hem memleketinde hem de Türk siyasi tarihinde bıraktığı izlerle anılıyor.