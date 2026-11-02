Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor

Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor
ISPARTA
109 Okunma
0

Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 102'nci yıl dönümünde memleketi Isparta'da bir kez daha hatırlanıyor. İslamköy'den çıkarak Türkiye'nin en önemli siyasi isimlerinden biri haline gelen Demirel, devlet ve siyaset hayatındaki izleriyle anılıyor.

Türk siyasi tarihine damga vuran isimlerden, Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğumunun üzerinden 102 yıl geçti. 1 Kasım 1924 tarihinde Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de dünyaya gelen Demirel, bugün doğum yıl dönümü dolayısıyla anılıyor.

Isparta'nın yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olan Süleyman Demirel, siyasi kariyeri boyunca üstlendiği görevler ve Türkiye'nin yakın tarihindeki etkisiyle hafızalardaki yerini koruyor.

İslamköy'den Cumhurbaşkanlığı makamına uzanan hayat

Siyasi hayatına mühendislik ve bürokrasi alanındaki çalışmalarıyla başlayan Süleyman Demirel, 1965 yılında ilk kez başbakanlık görevini üstlendi. Farklı dönemlerde toplam 7 kez başbakanlık yapan Demirel, 1993 yılında Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.

1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Demirel, uzun siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dönemindeki çalışmaları ve özellikle baraj projelerine verdiği önem nedeniyle kamuoyunda "Barajlar Kralı" olarak tanınan Demirel, Türkiye'nin kalkınma tarihinde de önemli bir isim olarak öne çıktı.

Son yolculuğuna İslamköy'de uğurlandı

17 Haziran 2015 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Demirel'in kabri, doğduğu İslamköy'de, Çalca Tepe'de bulunan anıt mezarda yer alıyor.

Doğduğu topraklara defnedilen Demirel, aradan geçen yıllara rağmen Isparta'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin başında geliyor.

SDÜ'den Süleyman Demirel'e özel program

Süleyman Demirel Üniversitesi de kurucusu olan 9'uncu Cumhurbaşkanı'nın 102'nci doğum yıl dönümü dolayısıyla özel bir yayın hazırladı.

"Suya Adanmış Bir Ömür: Süleyman Demirel" adıyla hazırlanan radyo programının, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da Radyo SDÜ'de yayımlanması planlandı.

Isparta'nın İslamköy'ünde başlayan yaşamını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına kadar taşıyan Süleyman Demirel, doğumunun 102'nci yılında hem memleketinde hem de Türk siyasi tarihinde bıraktığı izlerle anılıyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı
Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor
Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Yeni hak geliyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı! e-Devlet dönemi başladı
Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu
Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak
Elektrik faturalarında yeni dönem! 820 TL detayı
Doğal gazda yeni dönem: Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğal gaz limitleri belli oldu
Isparta’da 1.259 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
Isparta’da Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle yaşandı
Isparta’da bıçaklı kavga: Bir kişi sırtından yaralandı
Isparta’da polis aracı ile otomobil çarpıştı
Isparta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Isparta’da Domates Güvesine Karşı Biyolojik Mücadelede %100 Başarı!
Isparta’da mor lahana hasadı: Üreticinin emeği tarlada
Isparta’da kuşlar için yeni beslenme alanı talebi
Isparta’da fuhuşla mücadele kapsamında 18 kişiye işlem
Isparta’da av sezonu başlamadan tavşan avladılar: 3 kişiye işlem
Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton
Gelendost’ta elma alımına ara verildi: Üreticiler endişeli
Isparta’da benzin ve motorine zam beklentisi: İşte fiyatlar
Isparta’nın Asırlık Mirası Yenice Mahallesi’nde Kestane Hasadı Başladı!
Isparta’da 1,54 promil alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Bahçe Bakımında Doğru Metotlar ve Ağaç Sağlığı
Bahçe Bakımında Doğru Metotlar ve Ağaç Sağlığı
Destan Sunucusunda Gold Bar Piyasası ve Cash Kullanımı Arasındaki Farklar
Destan Sunucusunda Gold Bar Piyasası ve Cash Kullanımı Arasındaki Farklar
Bilişim Suçlarında Yeni Dönem: Dijital Deliller ve IP Kayıtları Davaların Seyrini Değiştiriyor
Bilişim Suçlarında Yeni Dönem: Dijital Deliller ve IP Kayıtları Davaların Seyrini Değiştiriyor
Isparta’da protez saç arayanlara Yüksel Hair Concept’ten kişiye özel çözümler
Isparta’da protez saç arayanlara Yüksel Hair Concept’ten kişiye özel çözümler