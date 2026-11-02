Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı

Isparta’da Martı TAG uygulamasına tepki gösteren taksiciler eylem yaptı. Taksici esnafı, korsan taşımacılık iddialarına karşı denetimlerin artırılmasını istedi.

Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı
ISPARTA
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Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı

Isparta’da Martı TAG uygulamasına tepki gösteren taksici esnafı, kent merkezinde bir araya gelerek eylem yaptı. Uygulamanın korsan taşımacılığa yol açtığını savunan taksiciler, yetkililere denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Isparta’da şehir içi ulaşımda tartışma konusu olan Martı TAG uygulaması, taksici esnafının tepkisine neden oldu. Uygulamaya karşı görüşlerini dile getirmek için bir araya gelen taksiciler, yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti.

Haksız rekabet iddiasıyla tepki gösterdiler

Taksici esnafı, Martı TAG ve benzeri uygulamaların kendileri açısından haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürdü. Vergi, plaka, durak ve diğer işletme giderlerini karşılayarak yasal çerçevede hizmet verdiklerini belirten taksiciler, uygulamalar nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını savundu.

Kent merkezinde gerçekleştirilen eylemde esnaf, korsan taşımacılık olarak nitelendirdikleri faaliyetlere karşı denetimlerin artırılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Yetkililere denetim çağrısı

Yaşadıkları sorunların çözülmesini isteyen taksiciler, yetkililerin konuya müdahale etmesini ve sektördeki haksız rekabet iddialarının değerlendirilmesini talep etti.

Taksici esnafı, mağduriyetlerinin giderilmesi ve kent içi ulaşımda adil rekabet ortamının sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı
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