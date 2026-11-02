Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Yeni hak geliyor

BES'te kısmi ödeme kapsamı genişliyor. Bedelli askerlik ve hac harcamaları için birikimlerden para çekilmesi 2027 programına girdi.

Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Yeni hak geliyor
ISPARTA
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Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Birikimler kullanılabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme hakkının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'nda yer alan hedef doğrultusunda bedelli askerlik ve hac harcamalarının da kapsama alınması planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse vatandaşlar, BES sözleşmelerini tamamen sonlandırmadan birikimlerinin bir bölümünü kullanabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Yıllık Programı'nda yer alan hedefle birlikte, BES'te kısmi ödeme yapılabilecek durumların genişletilmesi planlanıyor.

Mevcut uygulamada belirli şartlar altında konut alımı, evlilik, eğitim ve doğal afet gibi durumlarda kullanılabilen kısmi ödeme hakkına, bedelli askerlik ve hac ibadetinin de eklenmesi öngörülüyor.

Bedelli askerlik ücretinde BES birikimi kullanılabilecek

Planlanan düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bedelli askerlik yapacak vatandaşlar, askerlik ücretini karşılamak amacıyla BES hesaplarında bulunan birikimlerinin belirli bir bölümünü çekebilecek.

Böylece vatandaşların bedelli askerlik ücretini ödemek için BES sözleşmelerini tamamen sonlandırmalarına gerek kalmayacak. Katılımcılar, belirlenen şartlar çerçevesinde birikimlerinin bir kısmına erişebilecek.

Hac ibadeti de kapsamda olacak

Yeni düzenlemeyle BES birikimlerinin kullanılabileceği alanlara hac ibadeti de eklenmek isteniyor.

Bu değişikliğin yürürlüğe girmesi durumunda hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da belirlenen koşulları sağlamaları halinde emeklilik birikimlerinden kısmi ödeme alabilecek.

BES kesintilerinde azaltma hedefi

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yalnızca kısmi ödeme uygulamasının genişletilmesi değil, BES kapsamında uygulanan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması da hedefleniyor.

Bu kapsamda ilgili mevzuatın güncellenerek katılımcılar üzerindeki kesinti yükünün azaltılması planlanıyor.

Otomatik katılım sisteminde fon seçenekleri artacak

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) de yeni düzenlemeler gündemde. Katılımcıların farklı risk tercihleri ve yatırım beklentilerine uygun fon seçeneklerinin artırılması hedefleniyor.

Böylece çalışanların birikimlerini kendi yatırım tercihlerine göre daha geniş alternatifler arasından değerlendirebilmesi amaçlanıyor.

Emeklilikte düzenli gelir modeli teşvik edilecek

Programda BES'ten emeklilik hakkı kazanan vatandaşların birikimlerini tek seferde çekmek yerine düzenli gelir sağlayan modelleri tercih etmeleri de teşvik edilecek.

Bu kapsamda programlı geri ödeme ve yıllık gelir sigortası gibi seçeneklerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Düzenleme ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik ve hac harcamaları için BES'ten kısmi ödeme alınmasına yönelik düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil.

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'nın 349.7 numaralı tedbirinde yer alan hedef doğrultusunda ilgili mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe konulması öngörülüyor.

Kullanılabilecek birikim oranı, başvuru şartları ve uygulamanın başlayacağı tarih ise yapılacak mevzuat değişikliğiyle netleşecek.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde BES katılımcıları, emeklilik birikimlerini bozmadan bedelli askerlik ve hac gibi önemli harcamaları için yeni bir finansman imkânına kavuşabilecek.

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