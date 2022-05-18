ÖZEL EĞİTİM OKULLARINA SPOR MALZEMESİ

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Spor aşkı engel tanımaz" temasıyla yürütülen proje kapsamında 81 il için yola çıkan spor tırı Isparta'ya ulaştı.İl Müdürlüğümüz kampüsüne gelen ve sporcularımız tarafından karşılanan "Spor aşkı engel tanımaz” tırında bulunan spor malzemeleri Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un katıldığı törenle Özel Eğitim Okullarına teslim edildi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü