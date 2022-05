12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliği’nden Isparta Valiliği’ne atanan Vali Aydın Baruş bugün Isparta’ya gelerek görevine başladı.Vali Baruş’u Isparta Valiliği önünde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Valilik Şube Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri karşıladı.Alanda bulunan polis birliğini selamlayan Vali Baruş ardından kendisini bekleyen heyetle selamlaşarak tanıştı.Daha sonra valilik makamına geçen Vali Baruş, göreve başlama yazısını imzalayarak Isparta’daki görevine başladı.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş “Bismillah diyerek başlıyoruz, Allah hayırlı etsin inşallah. Çok değerli basın mensuplarımız 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya Valiliği’nden Isparta Valiliği’ne atanarak bugün itibarıyla görevime başladım. ‘Gelin gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine’ merhum Sezai Karakoç'un bu şiiri gibi Isparta'ya gül ile başladık, gülle devam edelim. İnşallah gülle nihayete erdirelim. Gül şehirde güllerle karşılanmak gül insanlarla muhatap olmak yeni bir heyecan benim için, çok büyük bir mutluluk. Ülkemizin çok güzel bir kentinden Doğu Anadolu'nun bir kentinden Malatya'dan Isparta'ya sonsuz selamlar getirdim. Malatya'dan sonra Isparta gibi Akdeniz ilimizin müstesna illerinden birisinde görev yapmak benim için büyük bir onur bu onuru bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a öncelikle şükranlarımı arz ediyorum.Her gün aslında yeni bir başlangıç, her yeni görev bir umut. Bulanmadan, donmadan akmak gerek. Görevdeki felsefem her zaman bu olmuştur. Hazreti Mevlana'nın sözünde olduğu gibi bulanmadan, donmadan akmak ve nöbette bulunduğum bu görev esnasında dürüstlükten taviz vermeden görevi layıkıyla tamamlamak ve buradan aynı karşılandığım gibi güllerle uğurlamak istiyorum, gülümseyerek uğurlanmak istiyorum, temel amacım bu. Kamu görevlilerinin temel amacı insanımıza hizmet, bu görevlerde bulunmamızın hikmeti budur zaten. Devlet vatandaş birliğini sağlamak en temel hedeflerimizden biri olacaktır. Görevim sırasında güller şehrinin insanlarının yüzünü daima güldürmek için çalışacağız. Çalışma prensibimiz disiplin üzerine kurulu olacaktır, fedakarlığa dayalı olacaktır. Görevde bulunan arkadaşlarımızdan her zaman ciddiyet bekleyeceğim. Ancak her zaman da vatandaşımızın gönüllerini kazanma anlayışı içerisinde çalışmalarını kendilerine nasihat edeceğim. İstişare, danışma, fikir alma çok önemli bunun için Isparta’daki toplumun tüm kesimleri ile birlikte milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve kısacası vatandaşımızla daima birlikte olarak el ele Isparta’mızın daha ileriye gitmesi için çaba sarf edeceğim.Görevliler vatandaşın hizmetkarıdır, bu hizmetkarlık anlayışından hiçbir zaman taviz vermemek gerekir. Kamu hizmetlerini yerine getirirken mutlaka devletimizin, milletimizin parasını en tasarruflu şekilde kullanarak verimli bir hizmet yapmaya, vatandaşımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve onların memnuniyetini esas almaya çalışacağım. Kamu hizmetlerinin bir emanet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım ve bunu bütün çalışma arkadaşlarıma da mutlaka hatırlatacağım. Nöbette olduğumuz sürece bu nöbeti layıkıyla yerine getirmek için her türlü çabayı sarf edeceğim. Kamu hizmetlerinde en birincil amacımız huzurlu bir kent olan Isparta'yı bu huzuruna devam ettirmek, daha huzurlu bir hale getirmek, daha güvenli bir şehir haline getirmek için çalışacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerden gerektiği şekilde yararlanması için bütün idarelerle başta belediyelerimiz olmak üzere işbirliği yapacağız.Eğitim çok önem verdiğim bir konu Isparta'nın bir eğitim şehri olduğunu biliyorum ve bu eğitim şehrini daha ileriye götürmek için eğitim şartlarının iyileştirilmesi, öğrencilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Burada 65 Bin civarında üniversite öğrencimiz var, temel eğitimde yaklaşık 81 Bin 500 öğrencimiz var, bu da gösteriyor ki Isparta eğitim şehridir.Yine Isparta'nın en önemli özelliklerinden birisi Türkiye'nin önde gelen sağlık şehri olmasıdır gerek 10 Bin kişi başına düşen yatak sayısı bakımından gerek sağlık kadrosu bakımından hakikaten Isparta’mız övgüye layık bir konuma sahip. Türkiye'de yapılan yaşam memnuniyeti anketlerinde sağlık alanında Isparta hep birinci çıkıyor, bu üstünlüğünü devam ettirmesi için elimizden geleni yapacağız.Isparta'nın diğer bir özelliği, çevre güzellikleri, doğal güzellikleri bu doğal güzellikleri ve çevreyi korumak için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bu çevrenin getirdiği, güzelliğin getirdiği doğal güzelliğin getirdiği turizm imkânlarının daha da artırılması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Turizm burası için çok önemli bir sektör, inşallah hem yatak kapasitesinin artması hem de ziyaretçi sayısının artması için gayret sarf edeceğiz.Isparta'nın diğer bir özelliği tarım şehri olması, tarım topraklarımızın oranı genel yüzölçümüne oranı çok fazla olmasa da bu toprakların verimli bir şekilde kullanarak Isparta'nın tarımsal gelirlerinin artırılması mümkün. Özellikle meyvecilik alanında Isparta'nın daha ileriye gitmesi için çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Isparta'nın zaten gülünü herkes biliyor, kirazını herkes biliyor, elmasını, lavantası herkes biliyor dünyaca tanınmış bir şehir. Bunun yanında diğer tarımsal ürünlerin de alternatif olarak değerlendirilmesi için gayret sarf edeceğiz.Isparta'nın sanayisinin daha da geliştirilmesi için gayret sarf edeceğiz. Yıllık ihracat miktarı bakımından Isparta nüfusuna oranla iyi bir konuma sahip inşallah o ihracatı sanayicilerimizle hep birlikte çalışarak ileriye götürmeye gayret edeceğiz. Yine biraz önce belirttiğim gibi turizm sektöründe de yani hizmet sektöründe de Isparta’nın gerektiği yeri alması için gayret sarf edeceğiz.Bu konular tarım, turizm ve sanayideki ölçülü gelişme Isparta'nın önemli bir özelliği, bunlar arasında dengenin kurulması, doğanın tahrip edilmeden tarım topraklarının çok iyi şekilde değerlendirilmesi, sanayinin çevreyi kirletmeyen şekilde gelişmesi ve turizm sektörünün o doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel değerlerin getirdiği avantajdan yararlanarak daha da iyileştirilmesi temel amacımız olacak.Yine sosyal çalışmalara ağırlık vereceğiz. Kadın ve çocukların korunması, yoksulların daima gözetilmesi ve devletimizin de her daim onların yanında olduğunun birebir hissettirilmesi bakımından özellikle çabam olacak bu konulara çok önem veriyorum. Devletimizin şefkat ve merhametini daima vatandaşımızın yanında hissettirmemiz gerekiyor, buna önem vereceğiz.Diğer önemli bir konumuzda şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin daima yanında olacağım, onlarla birlikte olacağım ve şehit aileleri ve gazilerimizi daima ailemden biri olarak bileceğim. Kendileri de uygun görürlerse böyle kabul etmelerini istiyorum ben onların ailelerinden biriyim bunu söylemek istiyorum. Vatandaşlarımıza karşı yaklaşımımızda daima tevazu sahibi olmak, onların yanında olmak ve onlardan biri olduğumu hep hissettirebilmek amacımız olacak.Bu vesileyle şimdiye kadar Isparta’mıza hizmet etmiş değerli devlet büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Yarın 19 Gençlik ve Spor Bayramı'mız tüm Ispartalı vatandaşlarımızın Gençlik Ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de minnetle anıyorum.Isparta’mıza hizmet etmiş başta 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel olmak üzere, Sadettin Bilgiç bakanımıza rahmet diliyorum, bir kez daha minnetlerimi sunuyorum, Allah rahmet eylesin. Yine bu ile hizmet etmiş, ilin kalkınması için gayret sarf etmiş, rahmete kavuşmuş değerli büyüklerimizi anıyorum. Benden önce görev yapmış Vali Ömer Seymenoğlu’na ilimize vermiş olduğu çabalar için teşekkür ediyorum. Kendilerinden daha öncesinden görev yapmış valilerimize de minnetlerimi sunuyorum. İnşallah onların bıraktığı yerden Isparta’mızı daha iyi yerlere getirmek için gayret sarf edeceğiz.Bu arada Isparta'nın medya alanında çok zengin bir il olduğuna şahit oldum, 19 gazete, 6 radyo, 1 televizyon olmak üzere birçok sayıda internet medyası var, basınla ilişkimiz pozitif olacaktır. Çünkü ben basını yardımcımız olarak görüyorum, elimiz kolumuz olarak görüyorum. Bizim haber alamadığımız, göremediğimiz eksikleri, hataları bize hatırlatan ve bize yaptığımız hizmetlerde yol gösterici rolü oynayan bir işleve sahip olarak görüyorum. Bu anlamda basınla ilişkilerimiz şeffaflığa, dürüstlüğe her zaman dikkat edeceğim. Olumlu eleştirilerden de her zaman yararlanacağım.Son söz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Isparta'da yapabileceklerimizi ilimizi daha iyi tanıdıktan sonra inşallah planlayacağız ve tam bir koordinasyon işbirliği halinde bu çalışmaları yerine getirmeye gayret edeceğimi ifade etmek istiyorum.Sözün nihayeti olarak da Cenab-ı Hak’ın İsra suresi 80. ayetinde buyurduğu duayı ediyorum. ‘ Rabbim; girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver.’ Görevimiz Isparta için hayırlı olsun, Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.Vali Baruş ardından Isparta’daki ilk toplantısını gerçekleştirerek ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.