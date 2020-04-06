GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu...’ Batıda iğrenç akım

Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu...’ Batıda iğrenç akım
ISPARTA
G.Tarihi: 06.04.2020 11:50
137 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Virüsle boğuşan Batı’da iğrenç akım
Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu’ ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, yaşlıların yüzüne öksürüyor.

Dünya yeni tip koronavirüs salgını durdurmak için seferber olurken virüsün öldürücü etkisini küçümseyenler, tepki çeken yeni bir akım başlattı. Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere sözde ‘koronaya meydan okuduğunu’ ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, virüsün en fazla etkilediği ileri yaştaki insanların yüzüne doğru öksürüyor.

 
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR
Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler “#CoronavirusChallenge” etiketiyle yaptıkları iğrenç hareketleri sosyal medya platformlarında da paylaşıyor. Bir ‘TikTok’ paylaşımcısı kadının uçaktaki klozeti yalamasıyla başlayan akım, birçok ülkeye yayıldı. ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda bu akımın başını çeken ülkeler olarak öne çıkıyor. Söz konusu ülkelerde çeşitli objeleri yalayan kişiler, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

BAKAN’IN YÜZÜNE ÖKSÜRDÜLER
Objelerin yalanmasının yanı sıra bilinçli olarak yaşlıların yüzüne öksürenler de ortaya çıktı. İrlanda’nın başkenti Dublin ve Waterford şehrinde bu tür vakalara rastlandığı İrlanda medyasında yer alırken, İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de geçtiğimiz günlerde bu akımın hedefi olmuştu. İki kişinin kendisine doğru yaklaştığını ve yüzüne doğru öksürüp ardından gülerek uzaklaştıklarını açıklayan İrlandalı Bakan, yaşadığı olayı içler acısı ve iğrenç olarak tanımlamıştı. Bir benzer vakanın ise İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştiği bildirildi. İki gencin bir kadına doğru bilinçli olarak öksürdüğünün belirtildiği olayda gençlerin olay anını videoya kaydettiği de ifade edildi.
 
‘TERÖR TEHDİDİ’ SUÇLAMASI
Öte yandan, benzer olaylar ABD’de de yaşandı. ABD’nin Missouri eyaletinde bir markette raflardaki deodorantları yalayan kişi, bu olayı “koronavirüsten kim korkar” etiketiyle sosyal medya paylaştı. Videonun dünya çapında yayılmasının ardından harekete geçen ABD polisi, raftaki objeyi yalana kişiyi yakaladı. Yirmi altı yaşındaki Cody Lee isimli şahıs, ikinci derece terör tehdidi suçuyla yargılanıyor.

HEDEF ÇOK ‘TIK’ ALMAK
Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Asıl dertleri ise çok tık almak!..

TUVALET YALAMA (REZALET) - Corona Virus Challenge video olarak sosyal medyada paylaşıyorlar.

Türkiye Gazetesi
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu...’ Batıda iğrenç akım
Isparta PTT Baş Müdürlüğü ''Adrese teslim edilecek''
Ödemeler yarın başlıyor...
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti
Koronavirüsü 48 saat içinde tamamen yok etti
Türk bilim insanı başardı! Korona ilacı ve aşısında dev adım
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
81 ile gönderildi ''sokak hayvanları genelgesi''
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı ​Bilim Kurulu Üyesi'nden iyi haber!
Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama geldi
Düşüş yok! harıl harıl çalışıyorlar!
PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile görüştü
Türkiye'de 34 milyona sokağa çıkma yasağı
Isparta'da bu yasağa uymayana para cezası var!
Koronavirüs Sebebiyle Devletten Nasıl Nakit Yardım Alınır?
Isparta'da o yol kapatıldı...!
Bakanlık açıkladı: Vaka ve can kaybı sayısı
Bakanlıktan araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge!
Isparta koronavirüsle mücadeleyi önemsiyor
5 il listeye kendiliğinden dahil oldu! Giriş çıkışlar yasak!
Gözde Balık pişiriyor evlere servis ediyor!
Isparta'da Dar Gelirli Ailelerin Ödemeleri Evlerinde Yapılıyor
İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi! İşte o 70 madde
Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...02 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldiKoronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi31 Mart 2020
Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!04 Nisan 2020
Sağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını AçıkladıSağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını Açıkladı04 Nisan 2020
1000 lira yardım ödemeleri başladı!1000 lira yardım ödemeleri başladı!01 Nisan 2020
Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' 31 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladıIsparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladı30 Mart 2020
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?31 Mart 2020
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!31 Mart 2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandıHaber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı31 Mart 2020
Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''31 Mart 2020
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış31 Mart 2020
O kadar şifalı ki uzmanlar açıkladı! inanmıyorsanız deneyin!O kadar şifalı ki uzmanlar açıkladı! inanmıyorsanız deneyin!31 Mart 2020
81 ile yeni talimat: Tek kullanımlık olacak!81 ile yeni talimat: Tek kullanımlık olacak!31 Mart 2020
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değiştiHaber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti06 Nisan 2020
Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!31 Mart 2020
Günde 5 tane yerseniz! bu besin antibiyotikten daha etkili!Günde 5 tane yerseniz! bu besin antibiyotikten daha etkili!31 Mart 2020
Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!04 Nisan 2020
Isparta Belediyesi: ''​Az sürede çok iş!''Isparta Belediyesi: ''​Az sürede çok iş!''31 Mart 2020