Türkiye İş Bankası'ndan hesap sahiplerine duyuru

Türkiye İş Bankası yatırımcılara ait Banka nezdinde zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin ilan yayınladı.



Türkiye İş Bankası A.Ş., 2021 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan, yatırımcılara ait Banka nezdinde zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TARAFINDAN HESAP SAHİPLERİNE DUYURU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 83. Maddesi uyarınca, yatırım kuruluşları nezdindeki, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir. 27.02.2015 tarih, 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği” gereği, 2021 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan ve yatırımcılara ait Bankamız nezdinde zamanaşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin liste, 01.04.2020 tarihinden itibaren internet sitemizde yayımlanmaya başlanmış olup 31.12.2021 tarihine kadar ilan edilmeye devam edilecektir.

Bankamız internet sitesinde yayımlanan listede isim ve işlem yapılabilecek en son işlem tarihi bilgileri yer alan hesap sahiplerinin Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklarıyla bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.