Sosyal Yardım Alanlara Kötü Haber: Yeni Düzenlemeler Geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımların daha etkin kullanımı ve iş gücünün artırılması amacıyla yeni bir strateji geliştirdi. Sosyal yardımları haksız yere kullananlar için önemli değişiklikler yolda. Yeni düzenleme ile çalışabilecek durumda olup iş gücüne katılmayan kişiler incelenecek, özellikle resmi olarak boşanmış ama aynı evde yaşayan kadınlar ve sigortasız çalışanlar hedef alınacak.

Bakanlık, bu kişiler için istihdam fırsatları yaratmayı ve "iradi işsizlik" olarak adlandırılan durumu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Orta Vadeli Program kapsamında yapılacak bu değişikliklerle, işverenlerin "çalışacak insan bulamıyoruz" şikayetlerinin de azalması bekleniyor.

İŞ-KUR iş birliğiyle işsiz aile bireylerine meslek edindirme eğitimleri sunulacak ve meslek danışmanları iş arayanlarla işverenleri buluşturarak süreci kolaylaştıracak. Bu düzenlemeyle, ailelerin gelir seviyesini artırmak ve sosyal izolasyonu azaltmak hedefleniyor.