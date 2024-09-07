Ser-Tur, Yeni Eğitim Yılında Güvenli Taşımacılığa Hazır

Türkiye’nin örnek öğrenci taşıma kooperatifi Ser-Tur, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak sezonu açtı. Isparta’da öğrenci taşıma hizmeti sunan tek yetkili kuruluş olan Ser-Tur, 110 adet C plakalı aracıyla hizmet vermeye hazır olduğunu duyurdu. Açılış töreninde konuşan 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ser-Tur’un öğrenci taşımacılığında Türkiye’ye örnek bir kooperatif olduğunu vurguladı.

Sezon öncesi trafik ve güvenlik eğitimi verilen servis şoförleri, yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı. Ser-Tur Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kaya, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceğini belirtti. Kaya, 20 yeni araç alımıyla filonun güçlendirildiğini, tüm araçların yönetmeliğe uygun olarak donatıldığını ve korsan taşımacılığa asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Ahmet Tural ise şoförlerin sürekli eğitime tabi tutulduğunu, araçların düzenli denetlendiğini ve servis güvenliği konusunda taviz verilmediğini ifade etti. Tural, velilere korsan taşımacılığa karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, şoförlerden de çocukları kendi evlatları gibi görerek taşıma hizmeti vermelerini istedi.

Yeni eğitim yılı öncesi düzenlenen bu hazırlık ve eğitimlerle Ser-Tur, güvenli ve kaliteli bir öğrenci taşıma hizmeti sunmaya devam edeceğini belirtti. Sezonun kazasız ve başarılı geçmesi temennisiyle açılış töreni dualarla sona erdi.