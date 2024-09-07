Emekliler TÜİK Binasına Domates Fırlattı: 'Alın Menemen Yaparsınız'

İstanbul'da emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) düşük enflasyon rakamlarını protesto etmek için eylem düzenledi. Emekli Meclisi tarafından organize edilen protestoda, emekliler ellerindeki domatesleri TÜİK binasına fırlatarak seslerini duyurdu.

Beşiktaş'taki Sabancı Lisesi önünde toplanan emekliler, sloganlar eşliğinde TÜİK Bölge Müdürlüğü önüne yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında Grup Sözcüsü Hasan Kaşkır, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve emeklilerin yaşam koşullarını zorlaştırdığını ifade etti. Kaşkır, “TÜİK, düşük enflasyon rakamları açıklayarak emeklileri açlık ve yoksulluğa sürüklüyor. Pazar fiyatları gerçek enflasyonu gösteriyor, emekliler çarşıda pazarda geçim derdini yaşıyor,” dedi.

Emeklilerin Talepleri

Eylemde, emekliler taleplerini sıraladı. Maaş oranlarının 2008 öncesine dönmesi, sağlık kesintilerinin kaldırılması, intibak yasasının çıkarılması, ek zam ve emekli sendika yasasının hayata geçirilmesi istendi.

Protesto sırasında domateslerin fiyatlarına dikkat çeken Kaşkır, “Pazarda 30-40 liraya aldığımız domatesleri getirdik. Alın, menemen mi yaparsınız, salça mı, bilemeyiz,” diyerek tepkisini dile getirdi. Açıklamanın ardından emekliler yanlarında getirdikleri domatesleri TÜİK binasına fırlattı.