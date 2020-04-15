Sosyal mesafe 4 metre olmalı

Virüsün ayakkabı tabanlarında da yaşayabildiğini tespit eden Çinli bilim adamları, bunun sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, ayrıca sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.



Çin’de yapılan yeni araştırmalara göre Sars-CoV-2 virüsünün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bundan dolayı sosyal mesafenin en az dört metre olması gerektiğini ifade ettiler.



AYAKKABI TABANLARINDA YAŞAYABİLİYOR



Yine araştırmaya göre koronavirüs ayakkabı tabanlarında yaşayabiliyor ve sağlık personeli tarafından hastane içine ve çevresine taşınabiliyor. Vuhan’daki Huoshenshan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tıbbi personel tabanından alınan örneklerin yarısının Sars-CoV-2 için pozitif test edildiğini duyuran Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün zeminlere, bilgisayar mouselarına, çöp kutularına ve hasta yatağı korkuluklarına yaygın olarak dağıldığının keşfedildiğini bildirdi.



PLASTİK VE ÇELİKTE 3 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR



Raporda “Kişilerin Covid-19 hastalarını içeren koğuşlardan çıkmadan önce ayakkabı tabanlarını dezenfekte etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi. Geçen ay, New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırmada yeni koronavirüsün plastik ve çelik gibi belirli yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceği öne sürülmüştü.



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