Eğer doğruysa ortalık karışacak: Koronavirüs (COVID-19) salgınını Bill Gates başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüs (COVID-19) salgınını başlatmış olabileceğini iddia etti.



Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015 yılında yaptığı çarpıcı öngörüleriyle gündeme gelmişti. "Önümüzdeki 10 yıl herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürecekse bu savaştan çok yüksek bulaşıcı bir virüs olacak" açıklamasını yapmıştı.

Gates, koronavirüse karşı aşı geliştirmeyle ilgili çalışmalara destek verdiğini açıklarken ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, katıldığı bir radyo programında Microsoft'un kurucusunu hedef aldı.



"SALGINI, İNSANLARA MİKROÇİP TAKMAK İÇİN BAŞLATTI"

Stone, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler, bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor" dedi.

Stone, Trump'un azil soruşturmasında kongreye yalan söylemek suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



