Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta'nın sağlık sorunlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesindeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için Yalvaç Devlet Hastanesi'nde bazı eksikliklerin giderilmesi taleplerinde bulundu.

Sönmez, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 111. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında doktor atamalarının yapılmasını talep etti. Özellikle kulak burun boğaz uzmanı, nöroloji uzmanı, radyoloji uzmanı, üroloji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, enfeksiyon uzmanı ve biyokimya uzmanı gibi alanlarda ihtiyaç duyulan kadroların doldurulmasını istedi.

Ayrıca Sönmez, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan A2 Dal Hastanesi statüsündeki Eğirdir Kemik Hastanesi'nin işlevselliğinin artırılması ve daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla hastanenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne veya C grubu Devlet Hastanesi'ne dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Bu dönüşümün gerçekleşmemesi durumunda ise Göz, Cildiye, Psikiyatri ve Kardiyoloji gibi branşların hastanede açılması ve doktor atamalarının yapılması taleplerini iletti.

Ziyaretin sonunda Milletvekili Sönmez, Sağlık Bakanı Koca'ya kendisine gösterilen misafirperverlik ve hediye dolayısıyla teşekkür etti. Bu ziyaretle birlikte Sönmez, Isparta'nın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını dile getirerek, halkın sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanması için çaba harcadığını gösterdi.