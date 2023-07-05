Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, LGS Tercih Döneminde Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, tercih danışmanlığı komisyonlarının liseye geçecek öğrenciler için kurulduğunu belirtti. Baydur, 03-19 Temmuz tarihleri arasında okullarda, Isparta Rehberlik Araştırma Merkezi ve Yalvaç Rehberlik Araştırma Merkezi'nde saat 09.00-15.00 arasında, 03-19 Temmuz tarihleri arasında Millet Kıraathanesi'nde, 03-07 Temmuz tarihleri arasında Meydan AVM'de ve 10-15 Temmuz tarihleri arasında IYAŞ AVM'de saat 10.00-16.00 arasında tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını ifade etti.Baydur, ortaöğretime geçiş sürecindeki öğrencilerin Proje Okulları, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasından kendilerine uygun okulları seçerek tercih listelerini oluşturacaklarını belirtti.Son olarak, İl Millî Eğitim Müdürü Baydur, tercih döneminde öğrencilere yardımcı olacak öğretmenlere ve tercih danışmanlığı komisyonlarındaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.