ITSO Başkanı Çelik, Uluborlu'daki Sorunları Değerlendirdi ve Meyve Birliği Kurulmasını İstedi

Kiraz Üreticilerinin Sorunlarına Çözüm Arayışı Sürüyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Uluborlu'daki kiraz üreticilerinin tüccarlarla yaşadığı sorunları değerlendirdi ve Isparta'nın tarım ürünlerindeki genel sıkıntılara dikkat çekti. Çelik, değerinde satış yapılamayan elma, kiraz, kayısı, şeftali gibi ürünler için bir meyve birliği kurmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Uluborlu ilçesinde kiraz fiyatının neredeyse yarı yarıya düşürülmesiyle birlikte üreticiler tepki gösterdi. İhracatçı firmaların kiraz alım fiyatını ilk gün 70 lira olarak belirlemesine rağmen, sonrasında bu rakam 30 liraya düştü. Bu ani fiyat düşüşü sebebiyle üreticiler hasadı bırakarak satışı durdurdu. ITSO Başkanı Metin Çelik, konuyla ilgili olarak Isparta'da üretilen tarımsal ürünlerin değerinde satışı için bir meyve birliğinin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Çelik, Isparta'nın yüksek rekoltesi ve kalitesiyle öne çıkan meyveler ürettiğine dikkat çekerek, "Elma üreticisinin yaşadığı benzer sorunları daha önce Yukarı Gökdere Köyü'nde ziyaretimizde görmüştük. Üreticiler büyük emeklerle üretim yapıyor ancak ürünlerinin değerinde satılamaması sebebiyle kayıplar yaşanıyor. Uluborlu'daki üreticimiz haklı olarak bir gün önce 70 liradan alınan kirazın bir anda 30-35 liraya düşürülmesine tepki gösterdi. Belki ihracatçıların da sıkıntıları olabilir, ancak asıl sorun üretim yapılan ürünlerin tam değerinde satılamaması. Elma, kiraz, kayısı, şeftali ve diğer ürünlerimizi hem iç pazarda hem de yurtdışında değerlendirmeliyiz. İhracata daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Isparta olarak ürünlerimizi değerinde satabilmek için bir meyve birliği kurmalıyız. Kurumların, üreticilerin ve belediyelerin bir araya geldiği, güven veren kurumsal bir yapı oluşturmalıyız. Bu şekilde üreticilerimizin şikayetlerini gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve kısa sürede hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.