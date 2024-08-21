Eski Ehliyetler İçin Son Tarih ve Cezalar Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleri ile ilgili yapılan değişiklikler kapsamında, eski tip ehliyetlere sahip sürücüler için süre verildi. Bu süre, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale geldi. Bakanlık, eski tip ehliyete sahip olan sürücüler için 2025 yılından itibaren 12.978 TL para cezası uygulanacağını açıkladı. Şu anda, eski ehliyete sahip olan sürücülerden en gençlerinin bile 26 yaşını geçtiği belirtiliyor. Ancak, yaklaşık 3 milyon sürücünün ehliyetlerini yenilemediği kaydedildi.

Ehliyet yenileme işlemleri için belirtilen süre yaklaşırken, nüfus müdürlüklerinde başvurularda artış gözlemleniyor. Ehliyet yenileme işlemi için gereken belgeler ve ücretler ise şu şekilde:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir)

Ehliyet yenileme ücreti 15 TL olup, bu ücret Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve PTT Bank gibi bankalardan ödenebilir. Başvuru sırasında, ödendiğine dair banka dekontu da ibraz edilmelidir.

Sürücüler, belirtilen süre içinde ehliyetlerini yenilemek konusunda uyarılıyor. Aksi halde, yüksek para cezaları ile karşılaşma riski bulunuyor.