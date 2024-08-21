Burdur'dan Örnek Uygulama

Isparta Belediyesi'ne Eleştiri: Su Faturası Ödemelerinde Neden Yenilikçi Adımlar Atılmıyor?

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaş köyünde uygulanan ve içme suyu faturalarını düzenli ödeyen abonelere gram altın hediye eden kampanya, yerel yönetimlerin toplumsal sorunları çözme noktasında yaratıcı yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Ancak, Isparta Belediyesi’nin bu tür yenilikçi uygulamalardan uzak kalması, şehirdeki su faturası ödemeleri konusunda yaşanan sorunları derinleştiriyor.





Burdur’da Örnek Uygulama: Altın Hediyesiyle Fatura Ödeme Teşviki Yeşilbaş köyünde muhtar Ali Koçer tarafından başlatılan kampanya, köyde içme suyu faturalarını düzenli ödeyen abonelere yarım gram 22 ayar altın hediye ediyor. Kampanyanın amacı, köydeki su faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak ve köyün kalkınmasını desteklemek olarak belirlenmiş. Muhtar Koçer, kampanyanın başarılı bir şekilde uygulanacağını ve yerel halkı ödeme konusunda teşvik edeceğini vurguladı.

Isparta Belediyesi’nin Eksikliği: Yaratıcı Çözümler Neden Yok? Isparta’da ise benzer bir yenilikçi yaklaşım eksikliği gözlemleniyor. Şehir genelinde su faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlara teşvik edici ödüller sunmak gibi yaratıcı çözümler uygulanmıyor. Isparta Belediyesi’nin bu tür yenilikçi adımları gündeme alarak, şehrin su faturası ödeme düzenini iyileştirmesi bekleniyor. Şehirde yaşanan su faturası ödeme sorunları ve düzenli ödeme yapmayan aboneler, daha etkili ve teşvik edici çözümler bekliyor.

Burdur Modeli: Isparta İçin Bir İlham Kaynağı Burdur’daki bu uygulama, Isparta Belediyesi için bir örnek teşkil edebilir. İçme suyu faturalarını düzenli ödeyen abonelere ödüller sunmak, sadece ödeme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda yerel yönetimlere olan güveni de artırabilir. Isparta’da da benzer teşvikler uygulayarak, su faturası ödemelerinde yaşanan sorunların çözülmesi ve mali şeffaflığın artırılması mümkündür.

Yeşilbaş köyündeki altın hediye kampanyası, yerel yönetimlerin yaratıcı çözümlerle toplumsal sorunlara nasıl yaklaşabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor. Isparta Belediyesi’nin bu tür yenilikçi uygulamaları dikkate alarak, şehrin su faturası ödeme sistemini iyileştirmesi ve vatandaşların mali sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmesi büyük önem taşıyor. Bu tür adımlar, şehir genelindeki mali düzeni iyileştirebilir ve halkın yerel yönetimlere olan güvenini artırabilir.



