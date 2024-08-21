KYK Yurt Başvuruları Başladı: Son Tarih 24 Ağustos

Yükseköğrenim öğrencileri için önemli bir duyuru geldi: KYK yurt başvuruları resmen başladı. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular, bugünden itibaren başlamış olup, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'da sona erecek. Başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, yurt yerleşme imkanından yararlanamayacak.

Başvurular için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. Başvuru işlemi, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra yurt başvuru ekranında gerekli bilgilerin doldurulması ile tamamlanabilir.