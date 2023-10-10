Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen olayda, mevsimlik işçiler arasında başlayan tartışma korkunç bir kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre, çıkan kavgada silahlar kullanıldı ve 5 kişi yaralandı.Olayın başlangıcında iki grup arasındaki tartışma hızla büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Bölgedeki olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.Gelendost ilçesinde yaşanan bu olay, bölgeyi tedirgin ederken, güvenlik güçleri olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak.