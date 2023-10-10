Her insan Isparta elmasını hak eder!

Isparta Elması Yurt Dışında Tanıtılıyor!

Her insan Isparta elmasını hak eder!
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2023 01:28
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA ELMASI YURTDIŞINDA TANITILIYOR
 
Türkiye'de yetiştirilen her dört elmadan biri Isparta'da üretiliyor.
Kalitesi ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor.
Kentteki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmanın üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor.
2022 yılında 1 milyon 200 bin ton üretimin yapıldığı Isparta elması ticaret borsasının girişimleriyle, coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Ticaret borsası coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Isparta elmasının tanıtımı içinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi.
Borsa tarafından Isparta elmasının anlatıldığı bir tanıtım videosu hazırlandı.

Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Arapça, Hintçe ve Rusça dillerinde hazırlanan videoda Isparta elmasının nasıl yetiştirildiği, paketlenmesi gibi süreçler anlatılıyor.
''Her insan Isparta elmasını hak eder'' sloganıyla, altı dilde hazırlanan tanıtım videosunun ayrıntılarını anlatan Isparta ticaret borsası başkanı Hüdai Şahin, hazırlanan tanıtım videosunu yurt dışındaki büyük elçiliklere ve ateşeliklere gönderdik.
Amacımız Isparta elmasının ihracatını artırmak dedi.

Hüdai Şahin: ''İlimizin en önemli ve ekonomisini en büyük katkıyı sağlayan ürünü elma, ülkemizin %25'ini üretmekteyiz.
Buna rağmen, buna karşılık ihracattaki payımız %45.
Bu başarının altında yatan gerçek ise Isparta elmamızın kalitesi, şekil, renk, doku ve aroma yönünden Isparta elması
biliyorsunuz ki diğer illerde yetişen, diğer bölgelerde yetişen elmalardan farkındalık göstermektedir.
Biz de bu özellikleri garanti altına almak için koruma adına 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık.
Zorlu bir sürecin sonunda Ağustos 2023'te coğrafi işaretimiz tescillenerek Isparta elması adı altında belgelenmiş oldu.
Tabii ki bundan sonraki süreçte bu coğrafi işaretimize de güvenerek, Isparta elmamızın kalitesine de güvenerek
ihracata yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bununla ilgili tanıtım çalışmalarımız da devam ediyor.
Bir Isparta elması filmimiz var ve bunu biz birçok ülkeye, ticaret müşavirliklerine gönderdik.
Diğer tanıtım faaliyetler içinde çalışmalar sürdürmektedir.
Isparta elması ekonomimize çok büyük katkı var ilimizin ekonomisine ama.
İhracattaki payı da çok büyük. Biz bunu daha da çoğaltmak, daha da arttırmak istiyoruz.'' Dedi.

İŞTE ISPARTA ELMASI TANITIM FİLMİ VE İÇİNDE GEÇEN KONUŞMA METNİNİN SÖZLERİ
 


Her şey insanoğlunun ona ulaşma arzusuyla başladı.
Çağlar boyunca onu elde etmek ve üretmek için çaba harcadılar.
Anadolu'nun kadim toprakları elmanın anayurdu haline geldi.
Isparta ise bu mucize meyvenin Anadolu'daki başkenti oldu.
Isparta, eşsiz coğrafyasıyla diğerlerinden ayrıldı.
Isparta elmasını da özel kılan bu coğrafya ve iklimdir.
Türkiye dünyanın en büyük üçüncü, Isparta ise Türkiye'nin en büyük elma üreticisidir.
Geçmişten günümüze kadar gelen üretim tecrübesiyle dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere
dünyanın en kaliteli elmaları bu topraklardan ulaştırılmaktadır.
Bu kalitenin ismi Isparta elmasıdır.
Üretim tecrübesinin modern tekniklerle birleştirilmesi sonucunda
şekil, renk ve lezzet açısından eşsiz Isparta elması üretilmektedir.
Isparta elması uzun şekillidir.
Beş yıldızı en belirgindir.
Isparta elması türünün rengini en iyi şekilde yansıtır.
En kırmızı, en sarı, en yeşil.
Isparta elması eşsiz lezzetlidir.
Modern bahçelerde en gelişmiş tekniklerle üretilen Isparta elması
yine ülkemizin en büyük kapasiteli
ve en modern soğuk hava depolarında işlendikten sonra
ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde soğuk zincirde alıcılarına gönderilmek üzere muhafaza edilmektedir.
Modern üretim olanakları ve son teknoloji paketleme ve depolama altyapısıyla Isparta
ülkemizin ve dünyanın önde gelen elma üreticilerindendir.
Üretimdeki başarısıyla dünyanın dikkatini çeken Isparta
dünyanın dört bir yanına gönderdiği eşsiz kalitedeki Isparta elmasını
tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.
Kalitesi, rengi ve lezzetiyle rakiplerinden ayrılan Isparta elması
dünya pazarının gözdesi olmuştur.
Şimdi gelin siz de bu ayrıcalığa sahip olun.
Her insan Isparta elmasını hak eder.
 
 
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