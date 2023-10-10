ISPARTA ELMASI YURTDIŞINDA TANITILIYOR

İŞTE ISPARTA ELMASI TANITIM FİLMİ VE İÇİNDE GEÇEN KONUŞMA METNİNİN SÖZLERİ





Her şey insanoğlunun ona ulaşma arzusuyla başladı.

Çağlar boyunca onu elde etmek ve üretmek için çaba harcadılar.

Anadolu'nun kadim toprakları elmanın anayurdu haline geldi.

Isparta ise bu mucize meyvenin Anadolu'daki başkenti oldu.

Isparta, eşsiz coğrafyasıyla diğerlerinden ayrıldı.

Isparta elmasını da özel kılan bu coğrafya ve iklimdir.

Türkiye dünyanın en büyük üçüncü, Isparta ise Türkiye'nin en büyük elma üreticisidir.

Geçmişten günümüze kadar gelen üretim tecrübesiyle dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere

dünyanın en kaliteli elmaları bu topraklardan ulaştırılmaktadır.

Bu kalitenin ismi Isparta elmasıdır.

Üretim tecrübesinin modern tekniklerle birleştirilmesi sonucunda

şekil, renk ve lezzet açısından eşsiz Isparta elması üretilmektedir.

Isparta elması uzun şekillidir.

Beş yıldızı en belirgindir.

Isparta elması türünün rengini en iyi şekilde yansıtır.

En kırmızı, en sarı, en yeşil.

Isparta elması eşsiz lezzetlidir.

Modern bahçelerde en gelişmiş tekniklerle üretilen Isparta elması

yine ülkemizin en büyük kapasiteli

ve en modern soğuk hava depolarında işlendikten sonra

ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde soğuk zincirde alıcılarına gönderilmek üzere muhafaza edilmektedir.

Modern üretim olanakları ve son teknoloji paketleme ve depolama altyapısıyla Isparta

ülkemizin ve dünyanın önde gelen elma üreticilerindendir.

Üretimdeki başarısıyla dünyanın dikkatini çeken Isparta

dünyanın dört bir yanına gönderdiği eşsiz kalitedeki Isparta elmasını

tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

Kalitesi, rengi ve lezzetiyle rakiplerinden ayrılan Isparta elması

dünya pazarının gözdesi olmuştur.

Şimdi gelin siz de bu ayrıcalığa sahip olun.

Her insan Isparta elmasını hak eder.



Türkiye'de yetiştirilen her dört elmadan biri Isparta'da üretiliyor.Kalitesi ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor.Kentteki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmanın üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor.2022 yılında 1 milyon 200 bin ton üretimin yapıldığı Isparta elması ticaret borsasının girişimleriyle, coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.Ticaret borsası coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Isparta elmasının tanıtımı içinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi.Borsa tarafından Isparta elmasının anlatıldığı bir tanıtım videosu hazırlandı.Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Arapça, Hintçe ve Rusça dillerinde hazırlanan videoda Isparta elmasının nasıl yetiştirildiği, paketlenmesi gibi süreçler anlatılıyor.'''' sloganıyla, altı dilde hazırlanan tanıtım videosunun ayrıntılarını anlatan Isparta ticaret borsası başkanı Hüdai Şahin, hazırlanan tanıtım videosunu yurt dışındaki büyük elçiliklere ve ateşeliklere gönderdik.Amacımız Isparta elmasının ihracatını artırmak dedi.Hüdai Şahin: ''.'' Dedi.