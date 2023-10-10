

MEB, 'Hayalet Sınıflar'ı İncelemeye Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık liseye geçiş şartlarını taşımayan özel okulların 'hayalet sınıflarını' incelemeye aldı.

'Hayalet Sınıf' İhbarları Geldi

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrasında, tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12. sınıf öğrencileri için 'hayalet sınıflar' kurulduğu yönünde bakanlığa ihbarlar yapıldı. Bu sınıflara kayıt olan öğrenci velilerinden yüksek ücretler talep edildiği ve öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildiği ifade edildi.

'Sahte Diploma' Hazırlığına Karşı Önlem

Bakanlık, 'sahte diploma' verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan bu ihbarlar üzerine harekete geçti. Eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini analiz ederek tespitler yaptı.

Denetimler Hızlandırıldı

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı da devreye sokularak genel bir denetim kararı alındı. 81 il valiliğine okul bazlı inceleme yapılması talimatı gönderildi. Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatılacak.

Ruhsat İptali ve Cezalar

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiil işleyen özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak.