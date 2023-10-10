MEB, 'Hayalet Sınıflar'ı İncelemeye Aldı

MEB, 'Hayalet Sınıflar'ı İncelemeye Aldı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

MEB, 'Hayalet Sınıflar'ı İncelemeye Aldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık liseye geçiş şartlarını taşımayan özel okulların 'hayalet sınıflarını' incelemeye aldı.
'Hayalet Sınıf' İhbarları Geldi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrasında, tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12. sınıf öğrencileri için 'hayalet sınıflar' kurulduğu yönünde bakanlığa ihbarlar yapıldı. Bu sınıflara kayıt olan öğrenci velilerinden yüksek ücretler talep edildiği ve öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildiği ifade edildi.
'Sahte Diploma' Hazırlığına Karşı Önlem
Bakanlık, 'sahte diploma' verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan bu ihbarlar üzerine harekete geçti. Eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini analiz ederek tespitler yaptı.
Denetimler Hızlandırıldı
MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı da devreye sokularak genel bir denetim kararı alındı. 81 il valiliğine okul bazlı inceleme yapılması talimatı gönderildi. Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatılacak.
Ruhsat İptali ve Cezalar
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiil işleyen özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Emniyeti, Beyaz Eşya Dolandırıcılığına Karşı Kamuoyunu Bilgilendiriyor
Bakan Şimşek'ten emekli zammı ve ikramiye açıklaması:
MEB, 'Hayalet Sınıflar'ı İncelemeye Aldı
Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!
Her insan Isparta elmasını hak eder!
ISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ
Türkiye'de ilk üçe giriyoruz ifadelerini kullandı
Isparta Spor'da kupa mesaisi başladı
Isparta'da Evlenecekler İçin Müjde!
Konya'da Tarihi Gökhöyük Kazıları Heyecan Verici Bulgularla Devam Ediyor
MEB'den Tüm Öğrencileri İlgilendiren Haber!
Emekliler Maaş Müjdesi için Nefesini Tutuyor: İşte Masadaki 3 Seçenek
Yeni Yılda Vergi ve Ücretlere Yeniden Değerleme Oranına Göre Zam Geliyor
Kentsel Dönüşüm Yasası Değişiyor: Süreç Hızlanacak
Isparta'da Komik Düğün Kaçamağı: Damat Düğünden Kaçtı!
Yıldırım Elektronik: Nostaljiyi Tekrar Canlandırıyor!
Isparta Kaya Balık: Taze ve Kaliteli Deniz Ürünlerinin Adresi
Isparta 32 Spor, İskenderunspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Davraz Prefabrik: Ev Sahibi Olmak Artık Çok Kolay!
​Iyaşpark AVM'de Geleneksel Sezon Sonu İndirim Festivali Başlıyor
Motorine Dev İndirim Haberi!
Isparta'da Emniyetten DEAŞ'a Karşı Gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu"
Isparta'da Emniyetten Kumar Operasyonları
​ TUSAŞ'ın Ürettiği HÜRJET, After Burner ve Pas Geçme Testlerini Başarıyla Tamamladı
Benzin Fiyatlarında Büyük İndirim: Araç Sahipleri Bayram Edecek!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Davraz Prefabrik: Ev Sahibi Olmak Artık Çok Kolay!Davraz Prefabrik: Ev Sahibi Olmak Artık Çok Kolay!07 Ekim 2023
Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!10 Ekim 2023
Eğirdir Altınkum Plajı: Survivor ArenasıEğirdir Altınkum Plajı: Survivor Arenası08 Ekim 2023
Isparta'da Gündem Oto Müzik: Yolculukları Teknolojiyle Renklendirin!Isparta'da Gündem Oto Müzik: Yolculukları Teknolojiyle Renklendirin!03 Ekim 2023
Benzin Fiyatlarında Büyük İndirim: Araç Sahipleri Bayram Edecek!Benzin Fiyatlarında Büyük İndirim: Araç Sahipleri Bayram Edecek!04 Ekim 2023
Isparta'da Emniyetten Kumar OperasyonlarıIsparta'da Emniyetten Kumar Operasyonları06 Ekim 2023
Karavanlar İçin Güneş Enerjisi: Ergün Enerji ile Seyahatiniz Daha Konforlu!Karavanlar İçin Güneş Enerjisi: Ergün Enerji ile Seyahatiniz Daha Konforlu!03 Ekim 2023
Adeda Antik Kenti: Isparta'nın Eşsiz Doğasında Geçmişe YolculukAdeda Antik Kenti: Isparta'nın Eşsiz Doğasında Geçmişe Yolculuk03 Ekim 2023
Isparta'da Çoban Köpeği Kurtları Köyün İçine Kadar Soktu!Isparta'da Çoban Köpeği Kurtları Köyün İçine Kadar Soktu!08 Ekim 2023
Mehmet Amca, Son Yolculuğuna UğurlandıMehmet Amca, Son Yolculuğuna Uğurlandı03 Ekim 2023
Isparta'ya Bir Yatırım Daha: Beton Parke Fabrikası AçıldıIsparta'ya Bir Yatırım Daha: Beton Parke Fabrikası Açıldı03 Ekim 2023
Isparta'nın Saf Gül ve Lavanta Ürünleri Eylül Minel'de Sizi Bekliyor!Isparta'nın Saf Gül ve Lavanta Ürünleri Eylül Minel'de Sizi Bekliyor!03 Ekim 2023
​Iyaşpark AVM'de Geleneksel Sezon Sonu İndirim Festivali Başlıyor​Iyaşpark AVM'de Geleneksel Sezon Sonu İndirim Festivali Başlıyor06 Ekim 2023
OTO YASİN: Araç Sahiplerinin Güvendiği Adres!OTO YASİN: Araç Sahiplerinin Güvendiği Adres!04 Ekim 2023
Isparta'da Komik Düğün Kaçamağı: Damat Düğünden Kaçtı!Isparta'da Komik Düğün Kaçamağı: Damat Düğünden Kaçtı!08 Ekim 2023
Isparta 32 Spor, İskenderunspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup EttiIsparta 32 Spor, İskenderunspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup Etti08 Ekim 2023
İnternet Üzerinden Şıklığı ve Kaliteyi Bir Araya Getirin: Doğuş Mutfak'ta Mutfak Dekorasyonu!İnternet Üzerinden Şıklığı ve Kaliteyi Bir Araya Getirin: Doğuş Mutfak'ta Mutfak Dekorasyonu!06 Ekim 2023
Kaymakam Mesut Akın Aksu'da Görevine BaşladıKaymakam Mesut Akın Aksu'da Görevine Başladı09 Ekim 2023
Isparta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga!Isparta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga!09 Ekim 2023
Isparta Kaya Balık: Taze ve Kaliteli Deniz Ürünlerinin AdresiIsparta Kaya Balık: Taze ve Kaliteli Deniz Ürünlerinin Adresi08 Ekim 2023