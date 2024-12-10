Son Dakika: Isparta’da Askeri Helikopter Düştü, 6 Şehit

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait bir UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza yaptı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını yürütürken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İlk Açıklamalar Geldi

Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopterin Keçiborlu ilçe merkezine yakın bir akaryakıt istasyonu yanına düştüğünü ve ilk etapta 5 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir askerin daha kurtarılamadığı bilgisi paylaşılınca şehit sayısı 6’ya yükseldi.

MSB: "Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Diliyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, "Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; maalesef 6 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Isparta Belediye Başkanı: Tüm Ekiplerimiz Seferber Oldu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayın hemen ardından itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Şehitler Arasında Tuğgeneral de Var

Şehitler arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu açıklandı.





UH-1 Helikopterlerinin Tarihi ve Teknik Özellikleri

UH-1 tipi helikopterler, TSK'nın envanterine 1970 yılında girmiş ve yıllar boyunca eğitim ve nakliye amaçlı kullanılmıştır. Ancak geçmişte de çeşitli kazalarla gündeme gelen bu model, yerini daha modern ve güvenli helikopterlere bırakmaya hazırlanıyor.

Taziye Mesajları Yayımlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gibi devlet yetkilileri, yayımladıkları mesajlarla şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.