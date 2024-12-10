Isparta'da Askeri Helikopter Kazası: 5 Şehit

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri bir helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye hızla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada ilk etapta 4 personelin şehit olduğunu açıkladı. Helikopterde toplam 5 personelin bulunduğunu belirten Vali Erin, kayıp olan bir personelin arandığını ifade etti.

Vali Erin, daha sonra yaptığı açıklamada aranan personelin de şehit olduğunu duyurdu. Erin, "Okul komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.









