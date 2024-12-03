Son Dakika: Isparta-Antalya Yolunda Yolcu Otobüsü Kazası! Yaralılar Var

Isparta-Antalya karayolunda bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kaza sonrası otobüste bulunan yolculardan bazıları, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Bölgedeki ekipler, kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Trafik akışında aksaklık yaşanırken, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor.

Kazanın sebebi ve yolcu sayısıyla ilgili detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.



