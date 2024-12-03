Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi'nden Lezzet Dolu Kampanya!

Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi'nden Kaçırılmayacak Lezzet Kampanyası!

Isparta’nın meşhur lezzet durağı Ahmet’in Yeri, Fatih Şubesi'nde damakları şenlendirecek bir kampanya sunuyor! Bu özel fırsatla, 5 tane Adana, 5 tane tavuk şiş, 5 ayran yanında salata ve turşu ile birlikte sadece 600 TL'ye sizleri bekliyor.

Kampanya, her gün saat 17:00 ile 03:00arasında geçerli olup, yalnızca gel-al ve telefon siparişleri için uygulanmaktadır. Taze ve nefis lezzetlerle dolu bu fırsatı kaçırmamak için hemen arayın!

Sipariş ve İletişim:

0 246 228 06 00

Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi, lezzet tutkunlarını bekliyor. Siz de bu fırsattan yararlanarak lezzet dolu bir akşam yaşayın!























