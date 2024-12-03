Altıniş Kuyumculuk’tan Yılbaşı Fırsatı





















Altıniş Kuyumculuk, yılbaşına özel düzenlediği büyük kampanya ile altın ve pırlanta tutkunlarını sevindirecek. Tüm şubelerinde geçerli olan bu fırsat şöleni kapsamında, altın ve pırlanta ürünlerinde %40’tan başlayıp %60’a varan indirimler sunuluyor.Yılbaşı alışverişine renk katan kampanya, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartmak için harika bir fırsat! Kampanya 31 Aralık’a kadar devam ediyor ve stoklarla sınırlı.Şık tasarımları ve kaliteli ürünleriyle tanınan Altıniş Kuyumculuk, her zevke uygun seçenekleriyle dikkat çekiyor. Siz de bu yılbaşında özel bir hediye almak ya da yatırım yapmak istiyorsanız, Altıniş’in tüm şubelerinde sizi bekleyen indirim fırsatlarını kaçırmayın!