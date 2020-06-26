Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da da hissedilen 5,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Son dakika : Manisa Saruhanlı merkez üssü olan 5,5 şiddetinde deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa'nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



BAKAN SOYLU: HASAR İHBARI HENÜZ GELMEDİ

İçişleri Bakanı Soylu: "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir."

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek." dedi.

