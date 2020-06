KULL AT ÜRÜNLERİ VİA KAĞIT AMBALAJ'DA

www.viatrafik.com.tr

Isparta'da en kaliteli kullan at ürünleri, maske ve dezenfektanlar için hemen Via Kağıt Ambalaj ile iletişime geçin...!Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık, masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete,sofra kağıdı, sızdırmaz kaplar, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdan ayrıca yapacağınız tüm sosyal mesafeli organizasyon, düğün ve kutlamlarınız için gereken el antiseptiği veya dezenfektan, uyarı levhaları yere yapışan uyarı çıkartmaları ve maskeler burada! hemde toptan fiyatına perakende!Via yetkilisi Selami Demiralay Isparta Haber Ajansı'na kullan at ürünleri,dezenfekte ve maskelerin özellikle düğün ve organizasyonlar için artık olmazsa olmazı olduğunu söyledi.'' Evlilik, nişan, nikah, davet ve yemekli organizasyon gibi faaliyetler 1 Temmuz'da yeniden başlıyor. Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Bu kapsamda salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri uyarı işaretleri ve hatta yerlere de çeşitli çıkartmalar yapıştırılmak suretiyle önlemler alınacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde kullat at masa örtüsü,tabak, bardak, çatal, kaşık ürünlerinin kullanlımasını tavsiye ediyoruz. Via olarak kullan at ürünlerini de bünyemize kattık.'' Dedi.