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Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...

Son dakika haberi... AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika: Deprem felaketinde bilanço artıyor! Can kaybında son durum açıklandı...
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Son dakika haberi... AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. 
Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelindiğini belirterek, "Arama kurtarma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Özellikle illerimizde sona gelindi. Şu anda Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada da yaklaşık 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Orada büyük bir ilerleme var. Maalesef bugün yine vefat sayısında, 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. 20 bin 879 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verdi. Şu anda da aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli, çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası alanda büyük bir destek gördük. 11 bin 488 arama kurtarma personeli değişik ülkelerden ülkemize geldi. Aktif olarak şu anda 3 bin 272 arama kurtarma personeli yabancı ülkelerden ülkemizde çalışmasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'7 BİNE YAKIN KONTEYNER KURULDU'

Bütün kamu kurumlarının ve özel sektör imkanlarının kullanıldığını kaydeden Sezer, "Bütün kamu kurumlarımızdan ve diğer destek olan kurumlardan bölgede toplam 271 bin personel çalışmasını devam ettirdi. Şu anda da fiilen 250 binin üzerinde personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarına devam ediyor. İnsani yardım ve arama kurtarma personelinin nakli konusunda hava araçlarını yoğun bir şekilde kullandık. Dünyada örnek gösterilecek kapasitede hava aracını kullanmış durumdayız. Burada da 78 uçak, 116 helikopter aktif olarak bu çalışmalara devam ediyor. Şu anda 11 bin 500'ün üzerinde sorti yaparak insani yardım, çadır, barınma ve personel nakli konusunda 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyorlar. Çadır kentlerimizi hızlı bir şekilde kuruyoruz. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kurulması hedefi var. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Şu anda 7 bine yakın konteyner hali hazırda kurulmuş durumda" diye konuştu.

'485 BİN 682 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE OLDU'

Bölgedeki 1 milyon 263 bin 934 afetzedeye barınma hizmeti sunulduğunu aktaran Sezer, depremzedelerin diğer bölgelere tahliyelerinin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem hava yoluyla hem kara yoluyla hem de deniz yoluyla bu tahliye çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392 bin 287. Aynı zamanda tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber bu sayı 485 bin 682 kişi. Özellikle 40 ilimizde barındırma noktasında yoğunluk var. 40 ilimizde oluşturduğumuz barınma ve başvuru merkezlerinde buraya giden afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçların karşılanması noktasında valiliklerimizle beraber çalışmalar devam ettiriliyor. Beslenme konusunda 50 milyon 720 bin sıcak yemek üretilmiş dağıtılmış durumda. 13 milyonun üzerinde gıda paketi de köylerimize ulaştırılmış durumda. Hasar tespiti konusunda 11 ilde yoğun bir çalışma var. Şu anda 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 864 bin 941 aileye ödeme yaptık. e-Devlet üzerinden ödeme yapılanlar kontrol edebiliyor. e-Devlet üzerinden kira ve taşınma yardımlarıyla ilgili başvuruları alıyoruz. Şu ana kadar 512 bine yakın başvuru söz konusu. 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası kapsamında 500'ün üzerinde şu anda kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var."

'YILLARDIR UYGULADIĞIMIZ ÖNCELİK SIRASI VAR'

Artçı sarsıntıların devam ettiğini vurgulayan Sezer, "Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalar var. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu binalara girerek eşya taşıma yönünde herhangi bir faaliyette bulunması yasaktır. Bu yasağa kendi can güvenlikleri açısından uymaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz. Konteyner kentler kurulmaya devam ediyor. Yıllardır uyguladığımız bir öncelik sırası var. Fiilen oturduğu evi sırasıyla; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespit edilip, oturabileceği başka bir evi olmayanlardan, şehit yakınları, hanede 6 yaş ve daha küçük bebeği olanlar, hamileler, hanede yatalak veya ağır hastası olanlar, hanede engelli bireyi olanlar, 65 yaş üzeri bireyi olanlar ve sosyal, ekonomik destek kapsamında olanlar sıralamasına bakarak bir öncelik sıralamamız var. Konteynerler ile ilgili ilk etapta barındırma noktasında böyle bir önceliğimiz var" ifadelerini kullandı.

AFAD: 2 ÇADIR ARASI 2 METRE MESAFE BIRAKILMAKTA

AFAD'dan, çadır kentlerin plansız kurulduğu şeklindeki haberlere ilişkin de yazılı açıklama yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Afet bölgelerinde uygun alanlarda oluşturulan tüm çadır kentlerimiz sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları da göz önüne alınarak, 2 çadır arası 2 metre mesafede olacak şekilde kurulmaktadır. Bu doğrultuda, depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar, 300 bine yakın çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Hedef; bu sayının en kısa sürede 350 bine çıkarılmasıdır. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda yoğun olduğu düşünülen çadır kentlerimizde zaman zaman gerekli seyreltmeler yapılmaktadır. Depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadır kentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler ise hakkaniyetli yaklaşımlar değildir. Milletimizin de desteği ile afetzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması, konteyner kentler ve geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ihtiyaçların karşılanabilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günleri en kısa sürece atlatacağız" denildi. 
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