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İşte okulların açılacağı tarihler...Deprem bölgesindeki iller için açıklama

Son dakika haberi....Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesinde yaşanan yıkımdan etkilenen 10 ilde okulların açılacağı tarihleri açıkladı

İşte okulların açılacağı tarihler...Deprem bölgesindeki iller için açıklama
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Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen habere göre deprem bölgesinde okulların açılış tarihleri belli oldu.

4 İLDE 1 MART'TA OKULLAR AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

4 İLDE 27 MART'A KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

2 İLDE İSE 13 MART'A UZATILDI

Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi. 
 
Bugün 71 ilde eğitim öğretime başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilden diğer illere naklini aldıran öğrenci sayısının da 74 bin 884'e yükseldiğini açıkladı. 
 
Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi. 
 
Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimin başlatılacağını belirten Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitimin başlayacağı illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." dedi. 
 
Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK

10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler. 1 Mart tarihi itibarıyla LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursu açacağız. İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de sekiz ve on ikinci sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak öğrencilerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. 
 
Ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak
10 ildeki 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da belirten Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise özellikle iki ve üçüncü kategoride olan illerimiz için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar basmaya başladık. İnşallah, onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini Bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." dedi. 
 
İkinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretim ertelense de çadır kent ve konteynır kentlerde -Gaziantep Islahiye'deki gibi- anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacaklarını belirten Özer, eğitim öğretimin yanı sıra öğrencilere psikolojik olarak destek olmak için hizmete alınan  psikososyal destek merkezi sayısının 377'ye ulaştığını açıkladı. Özer, "Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımızı oyun ve etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyor ve bu kapsamda sayıyı her geçen gün daha fazla artıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.
 
"Farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için Bakanlık olarak her türlü imkânınızı kullanacağız." diyen Özer, burada önemli olan konunun güvenlik olduğunun altını bir kez daha çizdi. 
 
Deprem bölgesindeki vatandaşlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri, gönüllü öğretmenler ve tüm Millî Eğitim camiasına teşekkürlerini sunan Özer, "Öğrencilerimizle, öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Yeni gelişmelerle birlikte süreçleri kamuoyuyla paylaşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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