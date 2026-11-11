Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının barınak ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalarda 21 Ekim 2026 itibarıyla hedeflenen sayıya ulaşıldığını açıkladı. Çiftçi, sokakta sahipsiz köpek gören vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Çiftçi, 15 Mart 2025 tarihinde valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda illerdeki sahipsiz hayvan sayılarının tespit edildiğini ve çalışmaların bu veriler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

21 Ekim itibarıyla hedeflenen sayıya ulaşıldı

Bakan Çiftçi, yapılan güncellemelerin ardından 21 Ekim 2026 tarihinde belirlenen hedefe ulaşıldığını ve sokaklarda bulunan sahipsiz hayvanların barınaklara veya doğal yaşam alanlarına yerleştirildiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının sokaklarda hiçbir sahipsiz hayvan kalmadığı anlamına gelmediğini vurgulayan Çiftçi, hayvanların üremeye devam ettiğini ve sahipli hayvanların da zaman zaman sokağa terk edilebildiğini ifade etti.

“Sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın”

Vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokakta, caddede veya meydanda sahipsiz hayvan görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızdan bir istirhamım var; eğer sokakta, caddede veya meydanda sahipsiz sokak hayvanı görürlerse lütfen 112’yi arasınlar. Biz bu işi şansa bırakmıyoruz.”

81 ilde barınaklar denetlendi

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yalnızca toplama ve barınaklara yerleştirme işlemleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Mülkiye müfettişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin 81 ildeki barınakları ve doğal yaşam alanlarını denetlediğini aktardı.

Denetimlerde hayvanların uygun koşullarda barındırılması, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılması, beslenmeleri ve sahiplendirme süreçlerinin de incelendiğini kaydetti.

Sokak güvenliği ve çevre temizliği de gündemde

Sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmalar, vatandaşların güvenliği, hayvanların yaşam koşulları ve ortak kullanım alanlarının temizliği başlıklarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Vatandaşlar, sokaklarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için yerel yönetimlerin çalışmalarını sürdürmesini, hayvanların bakım ve barınma koşullarının iyileştirilmesini ve çevre temizliğine dikkat edilmesini istiyor.

Bakan Çiftçi’nin açıklamasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar ve vatandaşların ihbar süreci yeniden gündeme geldi.