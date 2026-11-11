Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokakta sahipsiz köpek gören vatandaşlara 112 çağrısı yaptı. Sahipsiz hayvan çalışmalarında 21 Ekim hedefi açıklandı.

Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı
ISPARTA
125 Okunma
0

Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının barınak ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalarda 21 Ekim 2026 itibarıyla hedeflenen sayıya ulaşıldığını açıkladı. Çiftçi, sokakta sahipsiz köpek gören vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Çiftçi, 15 Mart 2025 tarihinde valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda illerdeki sahipsiz hayvan sayılarının tespit edildiğini ve çalışmaların bu veriler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

21 Ekim itibarıyla hedeflenen sayıya ulaşıldı

Bakan Çiftçi, yapılan güncellemelerin ardından 21 Ekim 2026 tarihinde belirlenen hedefe ulaşıldığını ve sokaklarda bulunan sahipsiz hayvanların barınaklara veya doğal yaşam alanlarına yerleştirildiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının sokaklarda hiçbir sahipsiz hayvan kalmadığı anlamına gelmediğini vurgulayan Çiftçi, hayvanların üremeye devam ettiğini ve sahipli hayvanların da zaman zaman sokağa terk edilebildiğini ifade etti.

“Sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın”

Vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokakta, caddede veya meydanda sahipsiz hayvan görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızdan bir istirhamım var; eğer sokakta, caddede veya meydanda sahipsiz sokak hayvanı görürlerse lütfen 112’yi arasınlar. Biz bu işi şansa bırakmıyoruz.”

81 ilde barınaklar denetlendi

Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yalnızca toplama ve barınaklara yerleştirme işlemleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Mülkiye müfettişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin 81 ildeki barınakları ve doğal yaşam alanlarını denetlediğini aktardı.

Denetimlerde hayvanların uygun koşullarda barındırılması, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılması, beslenmeleri ve sahiplendirme süreçlerinin de incelendiğini kaydetti.

Sokak güvenliği ve çevre temizliği de gündemde

Sahipsiz hayvanlarla ilgili tartışmalar, vatandaşların güvenliği, hayvanların yaşam koşulları ve ortak kullanım alanlarının temizliği başlıklarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Vatandaşlar, sokaklarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için yerel yönetimlerin çalışmalarını sürdürmesini, hayvanların bakım ve barınma koşullarının iyileştirilmesini ve çevre temizliğine dikkat edilmesini istiyor.

Bakan Çiftçi’nin açıklamasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar ve vatandaşların ihbar süreci yeniden gündeme geldi.

sahipsiz köpeksokak köpekleri112 Acil Çağrı MerkeziMustafa Çiftçiİçişleri Bakanısahipsiz hayvanlarsokak hayvanlarıköpek ihbarısokak hayvanları barınakdoğal yaşam alanlarıhayvan barınakları21 Ekim 2026Türkiye gündemi
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı
Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında artış var mı?
Isparta’da tüp Antalya’dan 500 TL daha pahalı!
Isparta-Burdur yolunda feci kaza! 1’i ağır 3 yaralı
Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı
Dereboğazı yolunda JCB yükleyici ters döndü
Isparta’da otobüslerde nakit ödeme dönemi sona eriyor!
Isparta’da saat 09.05’te hayat durdu! Atatürk saygıyla anıldı
Burdur Şeker Fabrikası’nda bıçaklı kavga! Sıra tartışması kanlı bitti
Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı
Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!
Zindan Mağarası’nda kaya düşmesi tehlikesi! Önlem için proje hazırlanıyor
Vali Erin’den 10 Kasım mesajı: “Var gücümüzle çalışmalıyız”
Isparta Müzesi neden 12 yıldır kapalı? Halıcı’dan tepki
Isparta’da 10 Kasım’da sirenler 2 dakika çalacak
Binali Yıldırım 12 Kasım’da Isparta’ya geliyor
Yazılı Kanyon’da 2 yabancı uyruklu kişi mahsur kaldı
Isparta’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Isparta’da araç yangını paniğe neden oldu
Karkas et fiyatlarında yeni dönem başladı
Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücreti 50 TL kalacak
Motorine 5 lira 47 kuruş indirim! Isparta'da fiyat düştü
Türkiye'nin sakin ilçeleri listesinde Isparta'dan 2 ilçe
Isparta'nın içme suyunda iddialar ve 4,5 milyarlık ihale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programı
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor