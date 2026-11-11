Isparta-Burdur yolunda feci kaza! 1’i ağır 3 yaralı

Isparta-Burdur karayolunda yoğun sisin etkili olduğu Gelincik köyü kavşağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Burdur karayolu üzerindeki Gelincik köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 32 ET 641 plakalı otomobil ile 15 DU 825 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, özellikle Burdur’dan Isparta istikametine doğru yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.