Dereboğazı yolunda JCB yükleyici ters döndü: Yaralanan yok

Isparta-Antalya Dereboğazı yolunda meydana gelen trafik kazasında, JCB marka kazıcı-yükleyici yoldan çıkarak ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki JCB kazıcı-yükleyici, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve ters döndü.

Kazada yaralanan olmadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olayla ilgili gerekli ekipler bölgeye yönlendirildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair ise henüz bilgi paylaşılmadı.