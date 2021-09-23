22 Eylül 2021 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Şok etkisi yaratan belgeler ortaya çıktı

Kovid-19 salgınının kökenine dair tartışmalar hala sıcakken Çinli bilim insanları ile ilgili gelen son iddia ortalığı karıştırdı. Drastic grubu, yayınladığı belgelerle Çinli araştırmacıların salgından bir yıl önce koronavirüsleri yarasalara salıvermek için hibe teklifinde bulunduklarını açıkladı.



Oruç Reis Yunanistan'ın Mavi Vatan'a girme girişimini engelledi

Yunanistan’ın Fransız ‘Nautical Geo’ araştırma gemisiyle Mavi Vatan’a girme girişimini TCG Oruç Reis firkateyni önledi. Gemiyi durduran Oruç Reis telsizle, “Girersen müdahale edilecek” diye uyardı.



CHP'li ilçe başkanı hakkında suç duyurusu

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililere yönelik sözleri nedeniyle CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





Rusya’dan açıklama: Erdoğan’ın sözleri bizi üzdü

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi Zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakı ile ilgili BM Genel Kurulu'ndan yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duyduklarını açıkladı.



Zelensky'nin yardımcısına suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin yardımcısı Sergey Shefir'i taşıyan arabaya ateş açıldı. 10'dan fazla kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü ağır yaralanırken, Shefir'in yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.





Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro (yaklaşık 150 TL) olacağını duyurdu.



Dünya Balotelli ve Sergen Yalçın'ı konuşuyor

Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında Mario Balotelli'nin attığı gol ve sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yaptığı hareketleri, dünya basınında geniş yer buldu.

