Son dakika: 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca: ''Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım.''