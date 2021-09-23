Öğrenci Kimlik Kartları Dağıtımı (27 Eylül 2021) Başlayacaktır

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Orman Fakültesi

Isparta Meslek Yüksekokulu

Öğrencileri, Doğu Yerleşkesinde bulunan Isparta Meslek Yüksekokulu binasındaki standtan kimlik kartlarını alabilirler.

Teknoloji Fakültesi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ÖNEMLİ:

27 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5 gün süresince 2020/2021 yılında kayıt olan öğrenciler kimlik kartlarını TC Kimlik fotokopisi ile alabileceklerdir.Öğrencileri, Batı Yerleşkesinde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasındaki standtan kimlik kartlarını alabilirler.İlçelerde bulunan öğrencilerimiz ise okul binalarından kimlik kartlarını alabilirler.Kartını bu süre içerisinde teslim almayan öğrenciler Doğu Yerleşkesi Halkbankası şubesinden alacaktır