27 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5 gün süresince 2020/2021 yılında kayıt olan öğrenciler kimlik kartlarını TC Kimlik fotokopisi ile alabileceklerdir.
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Orman Fakültesi
- Isparta Meslek Yüksekokulu
- Öğrencileri, Doğu Yerleşkesinde bulunan Isparta Meslek Yüksekokulu binasındaki standtan kimlik kartlarını alabilirler.
- Teknoloji Fakültesi
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İlçelerde bulunan öğrencilerimiz ise okul binalarından kimlik kartlarını alabilirler.
ÖNEMLİ: Kartını bu süre içerisinde teslim almayan öğrenciler Doğu Yerleşkesi Halkbankası şubesinden alacaktır
ISUBÜ.