Isparta'da ''aradığım perdeyi bulamıyorum'' , ''bu renk ve desende perde yok mu?'' gibi isteklere Papatya Perde son noktayı koydu.
Lazer Kesim ve UV baskı yöntemi ile perdeler artık hayal gücünüz ile sınırlı... Stor, zebra, fon, tül, kruvaze, jaluzi, rustik & japon perdeler, fon perdeler Papatya Perde'de istediğiniz gibi şekilleniyor, renkleniyor...
Isparta'da Papatya Perde Ev Consept istediğiniz ölçüdeki stor perdeye resim, logo veya fotoğrafı UV baskı sistemiyle dijital olarak basabiliyor Aynı zamanda lazer kesimli stor perde,lazer kesimli kumaş perde, lazer kesimli karartma perde ve lazer kesimli dikey perde, bordürlü tül perdedeler yaparak harika işler ortaya çıkarıyor.
Perdeniz kapalı iken de pencereleriniz göz kamaştırsın!
Papatya Perde: ''Siz hayal edin biz uygulayalım!''
En prestijli perde markalarını en iyi şekilde işleyen Papatya Perde Consept, aksesuarlardan jaluziye, stor perdelerden motorlu perdelere kadar değişen bir çeşitlilikte hizmet veriyor.
Adres: Pirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6 ISPARTA
Telefonlar: 0 246 223 31 82 - 0 535 868 66 66 - 0 542 735 66 84