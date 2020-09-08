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Altın alacaklar için önemli açıklama

Altın alacaklar için önemli açıklama
ISPARTA
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Altın alacaklar bu geceye dikkat! Rakam verildi
Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda göre "Bu gece günlük mum kapanışının 1926 desteği altında olup olmayacağı önemli olabilir. Bu durum olursa sarı metaldeki negatif eğilim güçlenebilir ve kademeli olarak 1897 ara destek ve 1867 ana destek olarak takip edilebilir.
Altın alacaklar bu geceye dikkat! Rakam verildi


Altın fiyatları yönünü aşağı çevirmiş durumda. Altının ons fiyatı 1930 dolar seviyelerinden 1913 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altın ise 740 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda ise, "Bu gece günlük mum kapanışının 1926 desteği  altında olup olmayacağı önemli olabilir. Bu durum olursa sarı  metaldeki negatif eğilim güçlenebilir ve kademeli olarak 1897 ara  destek ve 1867 ana destek olarak takip edilebilir." ifadeleri kullanıldı.

İç piyasada gram altın 460 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3,071 liradan işlem görüyor. 

NEGATİF EĞİLİM TETİKLENEBİLİR

IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:  

Ons Altın'da bugün itibariyle grafikte görülen yükselen fiyat  kanalı aşağı yönde kırıldı ve sarı metal gün içerisinde 1908  seviyesine kadar sarktı. Bu gece günlük mum kapanışının 1926 desteği  altında olup olmayacağı önemli olabilir. Bu durum olursa sarı  metaldeki negatif eğilim güçlenebilir ve kademeli olarak 1897 ara  destek ve 1867 ana destek olarak takip edilebilir. Olası tepkilerde ise 1926'nin üzerinde tutunup tutunamaması durumu  kontrol edilebilir. Bir süredir üzerinde durduğumuz günlük RSI(14) indikatörüne  baktığımızda ise bu tarafında da birkaç gündür 50 nötr seviyesinin  altında kaldığını görmekteyiz. Bu durumun devam etmesi sarı metaldeki  negatif eğilimi tetikleyebilir.

Meksa yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadeler kullanıldı: Altın 1916 olan ana destek seviyemize oldukça yaklaştı. 1916 üzerinde tutunmayı başarırsa 1935 1940 1951 1972 ye doğru  hareketler mümkün olabilir. 1916  altına inerse 1910  1902 ve 1863'e doğru gerileme mümkün  olabilir."

DOLARA OLAN TALEP ALTINA DEĞER KAYBETTİRİYOR

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz gün ABD'de piyasaların İşçi Bayramı nedeni ile tatil  olması işlem hacimlerini sınırlı kaldığı gözlenirken, Dolar  endeksindeki yukarı yönlü hareketler değerli metal üzerinde satış  baskılarının yoğunlaşmasına neden olmuştu. Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Demokrat rakibi Joe Biden'e yönelik yaptığı açıklamalardan sonra güne 1930 dolar seviyesinde başlayan Ons Altın'ın yatay seyrini sürdürdüğü  takip edilirken, dolara olan talebin artması değerli metalde aşağı  yönlü hareketlerin zaman zaman derinleşmesine neden oluyor. Gün  içerisinde takip edilen gelişmeler sonucu Ons Altın'ın 1925 - 1930 dolar seviyeleri arasında tutunamaması durumunda 1920 - 1912 destek  seviyelerine kadar geri çekilmeleri takip edilebilir.

Artan endişelerin güvenli varlık talebi olarak değerli metale olan talebi  desteklemesi ile 1925 - 1930 Dolar seviyesinde kalıcılık sağlaması  durumunda ise 1936 - 1942 direnç seviyeleri izlenebilir.

KAYNAK: MİLLİYET
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