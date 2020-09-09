ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak; 07.09.2020 tarihinde İlimiz SDÜ Uygulama Noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, otobüste yolcu olarak bulunan E.K. isimli şüpheli yakalanmıştır.Otobüs içerisinde yapılan aramada, bir sırt çantasının içerisine zulalanmış şekilde;- 1885 adet Ecstasy hap ele geçirilmiş olup bu miktar İlimizde bir seferde yakalanan en yüksek Ecstasy miktarıdır.Yakalanan şüpheli hakkındavesuçlarından işlem yapılmış ve şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.