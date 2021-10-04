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SİGARAYA ZAM GELDİ

SİGARAYA ZAM GELDİ
ISPARTA
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Son Dakika Haberi: Sigara fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

  Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.
Aybaş'ın paylaşımına göre "Philip Morris" grubundaki ürünlere 1'er lira zam geldi.
17 TL olan sigara 18 TL, 18 TL olan sigaralar ise 19 TL oldu.

EN UCUZ SİGARA 15.50 LİRA
Bu zamma göre en ucuz sigara 15.50 lira olarak belirlendi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarılmıştı.
Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.
 
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